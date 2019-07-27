Волкер закликав Росію звільнити українських моряків



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Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер

Українські моряки і судна були захоплені незаконно, заявив Волкер

США знову закликають Росію звільнити українських моряків, захоплених у листопаді минулого року біля берегів Криму. Про це на брифінгу в Києві 27 липня заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

«Ще один важливий крок, який могла б зробити Росія: звільнити українських моряків, які перебувають в ув'язненні з листопада 2018 року», - заявив він.

«Українські моряки і судна були захоплені незаконно, моряків продовжують утримувати незаконно. Їх потрібно звільнити без будь-яких умов », - додав Волкер.

Як відомо, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.