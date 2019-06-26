  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Полонений український моряк одружився в СІЗО Лефортово

    • Розсилка
    Полонений український моряк одружився в СІЗО Лефортово

    Ще буде справжнє весілля, коли Віктор Беспальченко повернеться на Батьківщину

    Захоплений Росією військовий моряк Віктор Беспальченко та його наречена Тетьяна одружилися в слідчому ізолятору Лефортово в Москві.

    Про це повідомив журналіст УНІАН Роман Цимбалюк.

    «Сьогодні мені довелось побачити дуже неординарну подію — весілля за ґратами. В московському СІЗО «Лефортово» уклали шлюб наш військовий моряк Віктор Беспальченко та його наречена Тетьяна», — написав Цимбалюк.

    За словами нареченої Віктора Безпальченка, в СІЗО відбувся лише розпис, справжнє весілля подружжя планує влаштувати після повернення Віктора на батьківщину.

    Росія СІЗО полон політв’язні військові шлюб весілля українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ