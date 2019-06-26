Полонений український моряк одружився в СІЗО Лефортово



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Ще буде справжнє весілля, коли Віктор Беспальченко повернеться на Батьківщину

Захоплений Росією військовий моряк Віктор Беспальченко та його наречена Тетьяна одружилися в слідчому ізолятору Лефортово в Москві.

Про це повідомив журналіст УНІАН Роман Цимбалюк.

«Сьогодні мені довелось побачити дуже неординарну подію — весілля за ґратами. В московському СІЗО «Лефортово» уклали шлюб наш військовий моряк Віктор Беспальченко та його наречена Тетьяна», — написав Цимбалюк.

За словами нареченої Віктора Безпальченка, в СІЗО відбувся лише розпис, справжнє весілля подружжя планує влаштувати після повернення Віктора на батьківщину.