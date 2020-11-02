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    Половина населення Словаччини вже пройшла тестування на Covid-19

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    <span>У Словаччині відбувся перший етап масового тестування на коронавірус</span> - Половина населення Словаччини вже пройшла тестування на Covid-19
    У Словаччині відбувся перший етап масового тестування на коронавірус

    Коронавірусну інфекцію під час тестування виявили у 26 тисяч людей

    У Словаччині провели добровільне тестування на коронавірус жителів країни старше 10 років, у якому взяли участь 2,5 млн осіб — майже половина населення. Про це повідомляє Euronews.

    Зазначається, що інфекцію під час тестування виявили у 26 тисяч. З ініціативою безкоштовного тестування, яке закінчилось в неділю, виступив прем’єр-міністр республіки Ігор Матович. Для цієї мети були створені майже п’ять тисяч пунктів. Тестування охопило всі регіони Словаччини, крім чотирьох районів з найбільш складною епідемічною ситуацією, де його вже провели минулого тижня.

    Влада Словаччини купили за кордоном 13 млн експрес-тестів на  Covid-19 і організували тестування протягом 10 днів.

    Нагадаємо, у Словаччині через захворювання на  Covid-19 з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. Нещодавно Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19Тестування проводитиметься у два етапи. Наступний етап – 7 і 8 листопада. 

    У Словаччині проживає приблизно 5,5 мільйона осіб. Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), у країні протягом 14 днів було зафіксовано 504,6 зараження на 100 тисяч осіб. У сусідній Чехії цей показник складає 1512,3, а в Німеччині - 182,1.

    Раніше «Главком» повідомляв про намір Словаччини організувати тестування всього населення.


    Euronews населення час
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