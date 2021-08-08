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    Половина смогу над містами США виникає через дезодоранти та спреї

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    Дезодоранти забруднюють повітря - Половина смогу над містами США виникає через дезодоранти та спреї
    Дезодоранти забруднюють повітря
    Фото з відкритих джерел

    Парфумерні розпилювачі забруднюють повітря на планеті

    Нове дослідження показало, що в США дезодоранти, сонцезахисні засоби та спреї від комах відповідальні за більш ніж 50% смогу над містами.

    Оскільки мільйони людей застосовують ці продукти щодня, вони значно збільшують вміст озону в атмосфері. Наприклад, у Нью-Йорку команда Національного управління океанічних і атмосферних досліджень два роки збирала проби повітря. Дослідження показало, що випаровуються інгредієнти, що використовуються в таких товарах, які зазвичай отримують з викопного палива. Про це повідомляє Research.

    З’ясувалося, що в Нью-Йорку парфумовані засоби особистої гігієни виробляють майже 50% з 78% летючих органічних речовин (ЛОР), що надходять від людей. За словами вченого й автора дослідження Георгіоса Гкацеліса, спочатку дослідники не припускали, що споживчі товари можуть грати таку велику роль в забрудненні повітря. При цьому науковці впевнені, що автомобілі – головне джерело летючих органічних речовин.

    Раніше проведене дослідження виявило, що забруднення повітря ЛОР збільшує ризик захворювань серця і легенів, тому варто задуматися про використання парфумованих аерозольних засобів.

    Нагадаємо, що дослідження експертів зі США стверджує, що для автомобілів з нетрадиційним приводом середня плата за обслуговування вище, ніж у автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

    Електромобілі в 2,3 рази дорожчі в обслуговуванні, ніж їх аналоги, що працюють на бензині.

    Теги: США Електромобілі повітря
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    Половина смогу над містами США виникає через дезодоранти та спреї