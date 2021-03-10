  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Американці показали, як можна зарядити електрокар за 10 хвилин

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Станція Ample - Американці показали, як можна зарядити електрокар за 10 хвилин
    Станція Ample

    Американська компанія пропонує сервіс, який дозволяє зі лічені хвилини замінити розряджену батарею на заряджену

    Майже будь-який електромобіль можна зарядити за 10 хвилин. Для цього треба лише замінити батарею. Звучить як фантастика, але американська компанія Ample придумала, як це можна зробити. До того ж всього за 10 хвилин.

    Винохід Ample являє собою спеціальну станцію, яку можна встановити, наприклад, біля супермаркету – вона займає всього два місця на парковці. На спеціальному стенді робот витягує з електромобіля розряджений акумулятор і встановлює на його місце вже заряджений. Старі батареї відправляються на зарядку.

    Отже, все, що треба зробити водієві, це загнати електромобіль на станцію і почекати близько 10 хвилин. За цей час, наприклад, можна сходити в магазин.

    Щоправда, є у цього винохода й мінуси. Проблема полягає в тому, що майже у всіх сучасних електромобілів батареє – не знімна. Тож, щоб користуватися цим сервісом доведеться удосконалювати конструкцію свого автомобіля.

    Представники Ample запевняють, що вже встановили декілька таких станцій в Сан-Франциско (США). Чи користуються вони попитом, невідомо.

    Але, у будь-якому разі, компанія намагається вирішити дійсно серйозну проблему. Адже популярність електрокарів шалено зростає щороку. Не є виключенням у цьому контексті й Україна. Наприклад, у 2021 році на нашому ринку має дебютувати рекордна кількість електричних моделей.

    Які електромобілі з’являться в Україні цього року – дивиться за цим посиланням.

    Теги: США Електромобілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies