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    П’ята частина власників електромобілів в США вертається до бензину. Експерти розповіли, чому

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    20% американських власників електромобілів повертаються до бензинових автомобілів - П’ята частина власників електромобілів в США вертається до бензину. Експерти розповіли, чому

    20% американських власників електромобілів повертаються до бензинових автомобілів

    Фото з відкритих джерел

    Щонайменш 20% американців, які володіють електромобілем, вирішують повернутися до бензинової моделі

    Вчені з Інституту транспортних досліджень при Каліфорнійському університеті у Девісі дослідили, скільки людей проміняли свої електромобілі на машини з двигуном внутрішнього згоряння. Свої висновки вони опублікували в журналі Nature Energy.

    Щоб провести відповідне дослідження, його автори - Скотт Хардман і Гіл Тал – опитали більше 14 000 чоловік, які купили або орендували електромобілі в Каліфорнії з 2012 по 2018 рік, на предмет їх наступного автомобіля.

    Виявилося: 20% респондентів, або вже повернулися до автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, або планують це зробити найближчим часом.

    Справа виявилася в тих самих проблемах, які завжди були властиві електрокарам: невеликий запас ходу і труднощі з зарядкою. І це при тому, що мова йде про Каліфорнію - регіон, де одна з найбільших зарядних інфраструктур в світі.

    Крім того, в Каліфорнії немає суворих зим, а, отже, електрокари не так сильно втрачають у пробігу в холодну пору, як скажімо, в північній Америці. Тобто, можна припустити, що в інших штатах, з більш холодним кліматом, ситуація з кількістю відмов від електрокарів ще більша.

    Вчені підкреслили, що основу цих 20% склали власники невеликих домогосподарств, в гаражі яких всього одна машина.

    Крім того, в порівнянні з тими американцями, які планують користуватися електромобілями і далі, це були молодші люди з більш низькою зарплатою, і частіше - жінки. З цього напрошується висновок, що електромобілі як і раніше залишаються в якійсь мірі ексклюзивом - іграшкою для багатих або, як мінімум, для людей з достатком вище середнього.

    Джерело: 24 канал

    Теги: США Електромобілі
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