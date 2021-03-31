Американці анонсували «сонячний» електромобіль

Компанія з США випустить електромобіль, який зможе заряджатися від сонця

У 2025 році з’явиться перший в світі електромобіль, який зможе заряджатися від сонця. Таку заяву зробила американська Humble Motors. Це буде кросовер з вбудованими у дах сонячними панелями.

Над проектом «сонячного» кросовера також працює колишній топ-менеджер Ford, фізик і матеріалознавець Олександр Богічевіч. На його рахунку наукові публікації і патенти в області використання електроенергії в автомобілях.

Кросовер Humble отримає силову установку потужністю більше тисячі кінських сил. Без підзарядки електромобіль зможе проїжджати близько 800 кілометрів.

Humble Motors

На даху розмістяться сонячні панелі загальною площею 7,43 квадратного метра, які в залежності від погоди забезпечать 16-97 кілометрів додаткового пробігу на добу.

Окрім «дахових» панелей на парковці у кросовера будуть розкладатися «сонячні крила».

Замовити електромобіль можна вже зараз. Для цього треба заплатити попередньо 300 доларів. Повна вартість кросовера – 109 000 доларів.