Американці анонсували «сонячний» електромобіль
Компанія з США випустить електромобіль, який зможе заряджатися від сонця
У 2025 році з’явиться перший в світі електромобіль, який зможе заряджатися від сонця. Таку заяву зробила американська Humble Motors. Це буде кросовер з вбудованими у дах сонячними панелями.
Над проектом «сонячного» кросовера також працює колишній топ-менеджер Ford, фізик і матеріалознавець Олександр Богічевіч. На його рахунку наукові публікації і патенти в області використання електроенергії в автомобілях.
Кросовер Humble отримає силову установку потужністю більше тисячі кінських сил. Без підзарядки електромобіль зможе проїжджати близько 800 кілометрів.
На даху розмістяться сонячні панелі загальною площею 7,43 квадратного метра, які в залежності від погоди забезпечать 16-97 кілометрів додаткового пробігу на добу.
Окрім «дахових» панелей на парковці у кросовера будуть розкладатися «сонячні крила».
Замовити електромобіль можна вже зараз. Для цього треба заплатити попередньо 300 доларів. Повна вартість кросовера – 109 000 доларів.