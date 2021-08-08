Американці дослідили, які автомобілі дорожче обслуговувати: електричні чи «класичні»

Дослідження експертів з США стверджує, що для автомобілів з нетрадиційним приводом середня плата за обслуговування вище, ніж у автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння

Електромобілі в 2,3 рази дорожчі в обслуговуванні, ніж їх аналоги, що працюють на бензині. Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на дослідження Deepview Truecost, яке підготувала аналітична компанія We Predict.

До цих висновків експерти прийшли, проаналізувавши дані більш ніж 19 мільйонів автомобілів.

У електромобілів зазвичай великі проблеми з надійністю та сервісом. Хоча з часом ситуація покращується, все одно кількість відмов дуже велика. За рік, що минув після запуску програми дослідження електромобілів, We Predict виявив, що кількість поломок на тисячу автомобілів впала на 33%, а витрати на ремонт знизилися на 27%.

Але при цьому не вдалося компенсувати значні витрати, пов’язані із заміною батареї. Сучасні електромобілі щорічно втрачають близько 2,5% свого максимального заряду, в результаті чого транспортному засобу, ймовірно, буде потрібно заміна елементів через вісім-десять років.

Хоча це приблизно той час, коли більшість їх власників будуть купувати новий автомобіль, проблема все одно повинна бути вирішена тим, хто купить автомобіль наступним. В результаті електромобіль дуже сильно втрачає в ціні.

До того ж, ремонт електромобілів займає в 1,5 рази більше часу, ніж бензинових моделей, а витрати на робочу силу в 1,3 рази більше.