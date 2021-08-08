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    Американці дослідили, які автомобілі дорожче обслуговувати: електричні чи «класичні»

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    Найпопулярніший електромобіль в США Tesla Model 3 - Американці дослідили, які автомобілі дорожче обслуговувати: електричні чи «класичні»
    Найпопулярніший електромобіль в США Tesla Model 3
    Фото з відкритих джерел

    Дослідження експертів з США стверджує, що для автомобілів з нетрадиційним приводом середня плата за обслуговування вище, ніж у автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння

    Електромобілі в 2,3 рази дорожчі в обслуговуванні, ніж їх аналоги, що працюють на бензині. Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на дослідження Deepview Truecost, яке підготувала аналітична компанія We Predict.

    До цих висновків експерти прийшли, проаналізувавши дані більш ніж 19 мільйонів автомобілів.

    У електромобілів зазвичай великі проблеми з надійністю та сервісом. Хоча з часом ситуація покращується, все одно кількість відмов дуже велика. За рік, що минув після запуску програми дослідження електромобілів, We Predict виявив, що кількість поломок на тисячу автомобілів впала на 33%, а витрати на ремонт знизилися на 27%.

    Але при цьому не вдалося компенсувати значні витрати, пов’язані із заміною батареї. Сучасні електромобілі щорічно втрачають близько 2,5% свого максимального заряду, в результаті чого транспортному засобу, ймовірно, буде потрібно заміна елементів через вісім-десять років.

    Хоча це приблизно той час, коли більшість їх власників будуть купувати новий автомобіль, проблема все одно повинна бути вирішена тим, хто купить автомобіль наступним. В результаті електромобіль дуже сильно втрачає в ціні.

    До того ж, ремонт електромобілів займає в 1,5 рази більше часу, ніж бензинових моделей, а витрати на робочу силу в 1,3 рази більше.

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    Теги: Електромобілі
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    Американці дослідили, які автомобілі дорожче обслуговувати: електричні чи «класичні»