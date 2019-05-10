Полозов розповів про стан здоров'я українських моряків



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Полозов зазначив, що українських медиків не допускають до військовополонених

За словами адвоката Полозова, у моряка Василя Сороки зняли гіпс з руки, але функція руки так і не відновилася

Адвокат Микола Полозов розповів про стан здоров'я українських військовополонених моряків, які перебувають у російському полоні в слідчому ізоляторі Лефортово.

«У більшості з них стан здоров'я задовільний. Між святами в Росії провідали їх консули і адвокати», - сказав Полозов під час брифінгу.

«Звичайно, у нас досі викликає занепокоєння стан здоров'я поранених військовополонених: Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки. У Василя Сороки зняли гіпс з руки, але функція руки так і не відновилася. В умовах слідчого ізолятора йому не дають належної реабілітації. Крім того, ми наполягаємо, щоб у відношенні двох інших поранених військовополонених було проведено додаткове незалежне медичне обстеження, оскільки у них залишаються не витягнуті осколки в тілах», - розповів адвокат.

Полозов зазначив, що українських медиків не допускають до військовополонених.

Нагадаємо, до п’ятої річниці арешту українського кінорежисера Олега Сенцова та напередодні засідання Комітету міністрів Ради Європи у Гельсінкі у Києві 10 травня проходить акція-перформанс «Do you remember?».

Як відомо, у Гамбурзі пройшли слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Джерело: РБК-Україна