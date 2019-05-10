П’ята річниця арешту Сенцова. У Києві активісти занесли звернення до посольств (фото)



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У Києві 10 травня проходить акція-перформанс «Do you remember?»

Учасники акції рушили від пам'ятника Ярослава Мудрого на Золотих Воротах двома колонами до посольств, аби передати листи

До п’ятої річниці арешту українського кінорежисера Олега Сенцова та напередодні засідання Комітету міністрів Ради Європи у Гельсінкі у Києві 10 травня проходить акція-перформанс «Do you remember?».

За словами представника Української академії лідерства Андрія Марущака, активісти підготували 14 листів до посольств країн-членів Ради Європи, які знаходяться в Києві.

«Ми обрали такі дві вулиці, де найбільша концентрація європейських посольств. На вулиці Богдана Хмельницького ми відвідаємо Німеччину, Австрію, Швецію, Чехію, Грузію, Данію та Кіпр. На Ярославовому Валу відвідаємо Польщу, Норвегію, Фінляндію, Францію, Італію, Угорщину, Словаччину. Всього 14 посольств із 47 країн - членів Ради Європи. Проте всім іншим ми так само ці звернення будемо надсилати», - повідомила виконавчий директор Центру громадянських свобод Олександра Романцова.

За її словами, у зверненнях вказано, що будь-який діалог з РФ можливий виключно через питання звільнення українських політв'язнів.

Учасники акції рушили від пам'ятника Ярослава Мудрого на Золотих Воротах двома колонами по кілька десятків осіб до посольств, аби передати листи.

Акція проходить як перформанс: руки учасників сковані ланцюгом, рот заклеєний скотчем, на якому написані прізвища українських політв'язнів.

За словами організаторів акції-перформансу, завдання акції - нагадати країнам-членам Ради Європи, що будь-який діалог із Путіним треба починати з питання звільнення Олега Сенцова та всіх заручників Кремля, які незаконно утримуються за ґратами в Росії та на окупованих українських територіях.

Активісти переконані, що саме це питання має стати основним на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться 16-17 травня в Гельсінкі.

Захід відбувається з ініціативи Української Академії Лідерства, Центру громадянських свобод та Українського ПЕН.

Нагадаємо, 10 травня у Хрещатому парку у Києві письменники, актори, музиканти та правозахисники висадили квіти в рамках започаткованого акторкою Риммою Зюбіною флешмобу під гаслом «Саджайте квіти, а не людей».

Джерело: Укрінформ