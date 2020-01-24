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    Польща купує найбільшу чартерну авіакомпанію Німеччини

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    Польська авіагрупа на 100% належить державі, до неї входять&nbsp;LOT, Lot AMS, LS Airport Services - Польща купує найбільшу чартерну авіакомпанію Німеччини
    Польська авіагрупа на 100% належить державі, до неї входять LOT, Lot AMS, LS Airport Services

    LOT виграв конкурc на купівлю Condor у кількох інших інвесторів, зокрема у американського фонду Apollo і британського Greybull

    Польська авіагрупа, до якої входить авіакомпанія LOT, купує найбільшу німецьку чартерну авіакомпанію Condor Air.

    Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє RMF24.

    LOT виграв конкурc на купівлю Condor у кількох інших інвесторів, зокрема у американського фонду Apollo і британського Greybull.

    Зареєстрована у Франкфурті-на-Майні авіакомпанія Condor, що з 2009 року належала збанкрутілому туроператору Thomas Cook, збереглася лише завдяки фінансовій допомозі німецької держави у розмірі 380 млн євро.

    Як підкреслив Моравецький, авіалінії Condor - найбільші в своєму роді в Німеччині. Глава уряду назвав купівлю «сміливим, але в той же час розважливим кроком Польських авіаліній LOT». «Це доказ сили польської економіки», - зазначив він.

    Угода з придбання авіакомпанії польською авіагрупою повинна завершитися до кінця квітня.

    Condor є важливим партнером для німецьких туристичних агентств, налічує близько 5 тис. персоналу і володіє 60 літаками.

    Польська авіагрупа на 100% належить державі і контролюється головою Ради міністрів. До її складу входять LOT, Lot AMS, LS Airport Services.

     

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