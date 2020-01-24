Deutsche Bahn - величезний державний монстр, який працює з великими перебоями

Не все те золото, що блищить, навіть так ошатно, як деякі поїзди DB

Мовою оригіналу

Deutsche Bahn будет реформировать украинскую железнодорожную компанию

«Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине», — сказал премьер-министр Украины.

Как постоянный клиент Deutsche Bahn, могу сказать, что этот огромный государственный монстр работает с большими перебоями. Поезда опаздывают постоянно. Аварии происходят регулярно, В какие только передряги я не попадал благодаря DB. Был высажен из сломавшегося поезда и часа два ждал на полустанке без навеса ночью в дождь, когда придет посланный за пассажирами автобус. Много раз опаздывал на поезде на пересадку, самолет и т.д. Если поезд DB опоздал - это обычная история (особенно, если есть пересадки). Если пришел вовремя - приятная неожиданность.

При этом маленькие частные компании не выдерживают конкуренции с монстром и погибают. Я одно время ездил на поездах такой кампании из Лейпцига в Берлин и обратно. Билеты стоили дешевле, чем в DB. Сервис - ничем не хуже. Но компания не выдержала конкуренции с монополистом и разорилась.

Если меня спросят, что хуже всего работает в Германии, я отвечу Deutsche Bahn.

Так что советую друзьям-украинцам не вестись на распространенные мифы, - не все золото, что блестит, даже так нарядно, как некоторые поезда DB.