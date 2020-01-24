Гончарук запевняє, що «Укрзалізниця» залишається під повним контролем держави



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Олексій Гончарук пояснив, що співпраця «Укрзалізниці» з Deutsche Bahn — це позитивний сигнал європейському бізнесу щодо України

«Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка!», - наголосив Гончарук

Прем'єрміністр Олексій Гончарук переконує, що співпраця України з Deutsche Bahn — позитивний сигнал європейському бізнесу, однак при цьому мова йде лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію «Укрзалізниці».

Про це Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.

«Розвію всі чутки, які ходять зараз навколо цього питання. Зараз наша команда веде переговори з німецькою стороною щодо подальшої співпраці в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці. У будь-якому разі, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні», - йдеться у повідомленні.

За його словами, мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію «Укрзалізниці».

«Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка!», - наголосив Гончарук.

Прем’єр додав, що у п’ятницю відбудеться нарада із запрошенням профільного транспортного комітету Верховної Ради та міністерств, щоб узгодити всі деталі подальшої співпраці.

«Додам, що співпраця з Deutsche Bahn — це позитивний сигнал європейському бізнесу щодо України. Українці мають отримати сучасну, комфортну та безпечну залізницю!», - резюмував Гончарук.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» та Deutsche Bahn уточнять деталі співпраці у лютому.

Раніше повідомлялось, що український уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ «Укрзалізниця».

Натомість згодом стало відомо, що Deutsche Bahn не планує брати в управління «Укрзалізницю».

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини «Меморандум про взаєморозуміння».