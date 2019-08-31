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    Польща підтримує обмін полоненими між Україною та Росією

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    <span>Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з польським колегою Анджеєм Дудою у Варшав</span> - Польща підтримує обмін полоненими між Україною та Росією
    Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з польським колегою Анджеєм Дудою у Варшав
    Фото: president.gov.ua

    Дуда наголосив, що обмін полоненими є важливим моментом для повернення миру

     Обмін полоненими між Україною та Росією є важливим моментом для повернення миру в Україні. Про це заявив президент Польщу Анджей Дуда під час спільної прес-конференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві.

    За словами Дуди, обмін полоненими повинен допомогти в закінченні конфлікту між Україною та Російською Федерацією та відновленні миру.

    «Пан президент (Зеленський, - ред.) повідомив мене, що повернулись до роботи в нормандському форматі; що в найближчий час відбудеться зустріч радників, а в половині місяця сподівається, що відбудеться зустріч на рівні лідерів держав. Він мені сказав, що провів розмову з президентом Путіним, щоб полонені могли повернутись додому. Це був би важливий момент для повернення миру в Україну і закінчення російсько-українського конфлікту», - заявив Дуда.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 серпня, провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також заплановані зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалом Сенату Станіславом Карчевський і представниками польського бізнесу.

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