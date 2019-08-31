Зеленський і Дуда проводять зустріч тет-а-тет



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Розпочалась зустріч президентів України та Польщі

Володимир Зеленський прибув до Польщі, де перебуватиме з дводенним офіційним візитом

Президент Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит у Польщі з зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляє Офіс президента у Facebook.

У Президентському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі Глави Української держави з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Після цього розпочалося спілкування Володимира Зеленського та Анджея Дуди у форматі тет-а-тет, потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів.

Зазначимо, що до української делегації увійшли секретар Ради національної безпеки Олександр Данилюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко та голова української митниці Максим Нефьодов.

Як повідомили в прес-службі глави держави, за результатами зустрічей відбудеться спільна прес-конференція Володимира Зеленського та Анджея Дуди для представників українських, польських та іноземних ЗМІ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 серпня, проведе зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також заплановані зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалом Сенату Станіславом Карчевський і представниками польського бізнесу.