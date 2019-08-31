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    Зеленський і Дуда проводять зустріч тет-а-тет

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    <span>Розпочалась зустріч президентів України та Польщі</span> - Зеленський і Дуда проводять зустріч тет-а-тет
    Розпочалась зустріч президентів України та Польщі

    Володимир Зеленський прибув до Польщі, де перебуватиме з дводенним офіційним візитом

    Президент Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит у Польщі з зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляє Офіс президента у Facebook.

    У Президентському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі Глави Української держави з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Після цього розпочалося спілкування Володимира Зеленського та Анджея Дуди у форматі тет-а-тет, потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів. 

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    Зазначимо, що до української делегації увійшли секретар Ради національної безпеки Олександр Данилюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко та голова української митниці Максим Нефьодов.

    Як повідомили в прес-службі глави держави, за результатами зустрічей відбудеться спільна прес-конференція Володимира Зеленського та Анджея Дуди для представників українських, польських та іноземних ЗМІ.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 серпня, проведе зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також заплановані зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалом Сенату Станіславом Карчевський і представниками польського бізнесу.

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    Польща Анджей Дуда Володимир Зеленський президент Вадим Пристайко
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