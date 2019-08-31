Зеленський сьогодні їде до Польщі



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Президент України Володимир Зеленський

У Варшаві Зеленський проведе переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою

Президент України Володимир Зеленський в суботу розпочинає дводенний візит до Польщі.

У перший день відбудеться офіційний візит глави держави до Польщі, а другого дня у колі глав держав та урядів багатьох країн він візьме участь у пам’ятних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, повідомляє Укрінформ.

У суботу у Варшаві Зеленський проведе переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою у вузькому та розширеному колах та спільно з польським колегою зустрінеться із ЗМІ.

Згодом, глава держави проведе переговори з маршалком Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким та лідером найбільшої опозиційної партії Польщі «Громадянська платформа», головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.

У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

Президент України покладе також вінки до Могили Невідомого солдата на площі Пілсудського у центрі Варшави.

У рамках другого дня візиту Зеленський візьме участь у меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, що відбудуться біля Могили Невідомого солдата у центрі Варшави, а також проведе ряд двосторонніх переговорів з лідерами інших країн. Зокрема, плануються зустрічі Президента України з президентами Грузії, Литви, Болгарії, Чорногорії та прем’єр-міністром Бельгії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає столицю Польщі Варшаву 1 вересня, де також буде президент України Володимир Зеленський.

Як зауважив директор Інституту світової політики Євген Магда, польсько-українські відносини мають достатньо складний характер, і на це треба зважати.