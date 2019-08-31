Зеленський сьогодні їде до Польщі
Президент України Володимир Зеленський
У Варшаві Зеленський проведе переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою
Президент України Володимир Зеленський в суботу розпочинає дводенний візит до Польщі.
У перший день відбудеться офіційний візит глави держави до Польщі, а другого дня у колі глав держав та урядів багатьох країн він візьме участь у пам’ятних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, повідомляє Укрінформ.
У суботу у Варшаві Зеленський проведе переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою у вузькому та розширеному колах та спільно з польським колегою зустрінеться із ЗМІ.
Згодом, глава держави проведе переговори з маршалком Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким та лідером найбільшої опозиційної партії Польщі «Громадянська платформа», головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.
У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.
Президент України покладе також вінки до Могили Невідомого солдата на площі Пілсудського у центрі Варшави.
У рамках другого дня візиту Зеленський візьме участь у меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, що відбудуться біля Могили Невідомого солдата у центрі Варшави, а також проведе ряд двосторонніх переговорів з лідерами інших країн. Зокрема, плануються зустрічі Президента України з президентами Грузії, Литви, Болгарії, Чорногорії та прем’єр-міністром Бельгії.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає столицю Польщі Варшаву 1 вересня, де також буде президент України Володимир Зеленський.
Як зауважив директор Інституту світової політики Євген Магда, польсько-українські відносини мають достатньо складний характер, і на це треба зважати.