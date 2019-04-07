Польща виставила Німеччині рахунок на $900 млрд



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Питання репарацій залишається відкритим

Депутат від правлячої партії Польщі розповів, коли буде звіт з підрахунком остаточно суми

Польща має намір отримати від Німеччини компенсацію за Другу світову війну. Депутат від правлячої в країні партії «Закон і справедливість» Януш Шевчак вважає ганьбою, що це питання не піднімалося останні 30 років.

За його словами, Берлін повинен виплатити $900 млрд.

«Ганьба, що таке очевидне питання про наслідки винищення польських громадян і руйнування польської економіки німцями ігнорувалося протягом останніх 30 років. Тим більше дивно ставлення німецьких політиків, які вчать поляків в питаннях верховенства закону. До тих пір, поки Німеччина не погасить заборгованість перед Польщею за Другу світову війну, а мова йде про суму не менше $900 млрд, вона повинна зберігати виняткову стриманість, коли мова йде про нападки на польський уряд», – сказав Шевчак.

Раніше історик Карл Гайнс Рот наголошував, що питання виплати репарацій Німеччиною за Другу світову війну досі відкрите, а самі німці мусять розрахуватися за завдану шкоду.