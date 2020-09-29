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    Польща знову посилює карантин

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    <span>Нагадаємо, що обов'язковий карантин у Польщі скоротили з 14 до 10 днів</span> - Польща знову посилює карантин
    Нагадаємо, що обов'язковий карантин у Польщі скоротили з 14 до 10 днів

    Обмеження в Польщі вводяться локально, а не по всій країні

    Уряд Польщі знову посилили карантинні обмеження. Це пов'язано з різким зростанням зараження Covid-19. Про це повідомляє Onet.

    В «зеленій зоні» карантину кількість людей на весіллях скоротиться зі 150 до 100. В «жовтій зоні» ліміт буде знижений зі 100 до 75, а в «червоній зоні» залишиться на рівні 50 осіб.

    У «червоних зонах» також обмежується робота підприємств громадського харчування, барів і ресторанів. Вони працюватимуть до 22:00.

    «Це пов'язано з тим, що літній сезон підходить до кінця, і тому події перемістяться на територію», – повідомив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

    Також обов'язковий масковий режим у громадських місцях буде поширюватися не тільки на «червону зону», але і «жовту».

    «Я настійно підкреслюю, що застосування правила дезінфекції, дистанції і масці є механізмом соціальної відповідальності, який дозволяє нам ефективно захищатися від пандемії», – підкреслив Недзельський.

    Нагадаємо, що уряд Нідерландів посилює карантин.

    Також, в Чехії готуються ввести надзвичайний стан. В країні знову набирає обертів епідемія коронавірусу, уряд анонсував дистанційне навчання в школах і обмеження скупчення людей.

    Польща міністр карантин уряд харчування
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