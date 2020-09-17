Австрія посилює карантин: більше десяти не збиратися



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Ресторани й бари повинні будуть обслуговувати клієнтів лише за столиками, а «масковий режим» поширюється також на ринки

З 21 вересня в країні буде заборонено збиратися у закритих приміщеннях компаніями понад десять осіб

Австрія з наступного тижня обмежує зустрічі у приміщеннях до 10 осіб та посилює вимоги до ресторанів у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Обмеження анонсував сьогодні канцлер Себастьян Курц, пише Reuters.

Зазначається, з 21 вересня в країні буде заборонено збиратися у закритих приміщеннях компаніями понад десять осіб.

«Це болючі обмеження, але вони необхідні для того, щоб, сподіваюся, уникнути другого жорсткого карантину», – зазначив канцлер.

Ресторани й бари повинні будуть обслуговувати клієнтів лише за столиками, а «масковий режим» поширюється також на ринки.

Нещодавно Себастьян Курц попередив про початок «другої хвилі» епідемії.

Приріст нових заражень в країні наблизився до найгірших показників «першої хвилі» епідемії - понад 700, а 12 вересня зареєстрували понад 800 випадків. Населення Австрії - близько 9 мільйонів осіб.

Напередодні, 16 вересня, Німеччина оголосила попередження про поїздки до Відня. На столицю Австрії припадає найбільше випадків заражень в країні.

За минулу добу у світі коронавірус виявили у понад 305 тисяч осіб. Таким чином за час пандемії зареєстровано вже більше 30 мільйонів випадків захворювання.