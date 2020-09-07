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    Миколаїв посилює карантин: що заборонено

    • Розсилка
    Миколаїв посилює карантин: що заборонено
    Фото управління Держпродспоживслужби в Миколаївський області

    Обмеження також діятимуть на території Вознесенська, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів Миколаївської області

    У Миколаєві та кількох районах області посилили карантинні обмеження через віднесення до «жовтої» зони

    Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

    У Миколаєві та області посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень через віднесення до «жовтої» зони.

    Зокрема, тепер у місті діятимуть такі заборони:

    • відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено;
    • діяльність хостелів;
    • робота після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

    Такі ж обмеження діятимуть на території Вознесенська, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів Миколаївської області.

    Як зазначили у мерії Миколаїва, у місті за три місяці було 100 випадків зараження коронавірусом, за останні 10 днів – 81, з 1 до 4 серпня – 38 випадків.

    Зазначимо, що МОЗ планує збільшити на 15 тисяч кількість ліжок в лікарнях для хворих на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      138068
    • Хворіють
      72582
    • Одужали
      62606
    • Померли
      2877

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 6 вересня виявлено ще 2174 людини, які захворіли на Covid-19. Це на 67 випадків більше, ніж днем раніше (2107). Одужали за минулу добу –  379 (днем раніше – 578), померли –  31 (35). Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 138068 людей, одужали 62606 осіб, летальних випадків – 2877.

     

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