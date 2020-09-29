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    Уряд Нідерландів посилює карантин

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">У Нідерландах посилюють карантин</div> </div> </div> - Уряд Нідерландів посилює карантин
    У Нідерландах посилюють карантин

    В країні вперше введуть масковий режим в магазинах, а заклади громадського харчування зобов'яжуть закриватися після 22:00.

    Уряд посилює карантин в Нідерландах через посилення епідемії коронавірусу. Про це повідомляє BBC у вівторок, 29 вересня.
     
    Обмеження вступають в силу з вівторка на три тижні в трьох найбільших містах - Амстердамі, Роттердамі та Гаазі. В країні спостерігається збільшення захворюваності на коронавірус - майже по три тисячі нових випадків зараження щодня, і це рекордні показники за весь час пандемії.
     
    Тепер в трьох містах потрібно надягати маски при вході в супермаркети і магазини, хоча раніше цей захід поширювався тільки на громадський транспорт. Бари і ресторани повинні закриватися після 22:00.
     
    Жителям міст рекомендували уникати необов'язкових поїздок між містами, за можливості працювати з дому, а всередині своїх осель уникати скупчення більше трьох осіб. Також повернута заборона на проведення спортивних змагань з глядачами на трибунах.
     
    Нагадаємо, що в Чехії готуються ввести надзвичайний стан. В країні знову набирає обертів епідемія коронавірусу, уряд анонсував дистанційне навчання в школах і обмеження скупчення людей.
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