Уряд Нідерландів посилює карантин
В країні вперше введуть масковий режим в магазинах, а заклади громадського харчування зобов'яжуть закриватися після 22:00.
Уряд посилює карантин в Нідерландах через посилення епідемії коронавірусу. Про це повідомляє BBC у вівторок, 29 вересня.
Обмеження вступають в силу з вівторка на три тижні в трьох найбільших містах - Амстердамі, Роттердамі та Гаазі. В країні спостерігається збільшення захворюваності на коронавірус - майже по три тисячі нових випадків зараження щодня, і це рекордні показники за весь час пандемії.
Тепер в трьох містах потрібно надягати маски при вході в супермаркети і магазини, хоча раніше цей захід поширювався тільки на громадський транспорт. Бари і ресторани повинні закриватися після 22:00.
Жителям міст рекомендували уникати необов'язкових поїздок між містами, за можливості працювати з дому, а всередині своїх осель уникати скупчення більше трьох осіб. Також повернута заборона на проведення спортивних змагань з глядачами на трибунах.
Нагадаємо, що в Чехії готуються ввести надзвичайний стан. В країні знову набирає обертів епідемія коронавірусу, уряд анонсував дистанційне навчання в школах і обмеження скупчення людей.