Уряд Нідерландів посилює карантин



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У Нідерландах посилюють карантин

В країні вперше введуть масковий режим в магазинах, а заклади громадського харчування зобов'яжуть закриватися після 22:00.

Уряд посилює карантин в Нідерландах через посилення епідемії коронавірусу. Про це повідомляє BBC у вівторок, 29 вересня.

Обмеження вступають в силу з вівторка на три тижні в трьох найбільших містах - Амстердамі, Роттердамі та Гаазі. В країні спостерігається збільшення захворюваності на коронавірус - майже по три тисячі нових випадків зараження щодня, і це рекордні показники за весь час пандемії.

Тепер в трьох містах потрібно надягати маски при вході в супермаркети і магазини, хоча раніше цей захід поширювався тільки на громадський транспорт. Бари і ресторани повинні закриватися після 22:00.

Жителям міст рекомендували уникати необов'язкових поїздок між містами, за можливості працювати з дому, а всередині своїх осель уникати скупчення більше трьох осіб. Також повернута заборона на проведення спортивних змагань з глядачами на трибунах.