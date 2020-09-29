Чехія планує оголосити надзвичайний стан через пандемію



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У Чехії фіксують ріст нових випадків інфікування коронавірусом

Навесні Чехія вже жила в умовах надзвичайного стану з суворими обмеженнями

Новий міністр охорони здоров’я Чеської Республіки Роман Примула винесе на розгляд уряду пропозицію щодо введення надзвичайного стану в зв’язку з поширенням коронавірусу.

Питання буде розглянуто на засіданні уряду в середу, але в разі прийняття його ще має затвердити парламент, повідомляє «Укрінформ».

Примула вже анонсував обмеження кількості людей на зібраннях до 10-20 осіб, перехід середніх шкіл на дистанційне навчання (ВНЗ у багатьох містах уже працюють у такому режимі).

Навесні Чехія вже жила в умовах надзвичайного стану з суворими обмеженнями. Серед іншого республіка закрила кордони з усіма сусідніми країнами. Сам Примула, який тоді був замміністра, пропонував закрити кордони на два роки. Наразі ситуація виглядає інакше – сусіді оголосили Чехію регіоном ризику.

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у суботу становила 1 983, неділю – 1 306. Це рекордні показники за вихидні з початку епідемії (зазвичай на вихідні нових випадків менше через меншу кількість тестів). Загалом з 1 березня, коли в Чехії офіційно був підтверджений перший випадок зараження Covid-19, зафіксовано 64 597 інфікованих людей. До слова, в Україні тільки одна область готова до послаблення карантину.

Коронавірус в Україні

Всього 201305

Хворіють 108856

Одужали 88453

Померли 3996

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