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    У світі

    Чехія планує оголосити надзвичайний стан через пандемію

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    <p>У Чехії фіксують ріст нових випадків інфікування коронавірусом</p> - Чехія планує оголосити надзвичайний стан через пандемію

    У Чехії фіксують ріст нових випадків інфікування коронавірусом

    Навесні Чехія вже жила в умовах надзвичайного стану з суворими обмеженнями

    Новий міністр охорони здоров’я Чеської Республіки Роман Примула винесе на розгляд уряду пропозицію щодо введення надзвичайного стану в зв’язку з поширенням коронавірусу. 

    Питання буде розглянуто на засіданні уряду в середу, але в разі прийняття його ще має затвердити парламент, повідомляє «Укрінформ».

    Примула вже анонсував обмеження кількості людей на зібраннях до 10-20 осіб, перехід середніх шкіл на дистанційне навчання (ВНЗ у багатьох містах уже працюють у такому режимі).

    Навесні Чехія вже жила в умовах надзвичайного стану з суворими обмеженнями. Серед іншого республіка закрила кордони з усіма сусідніми країнами. Сам Примула, який тоді був замміністра, пропонував закрити кордони на два роки. Наразі ситуація виглядає інакше – сусіді оголосили Чехію регіоном ризику.

    Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у суботу становила 1 983, неділю – 1 306. Це рекордні показники за вихидні з початку епідемії (зазвичай на вихідні нових випадків менше через меншу кількість тестів). Загалом з 1 березня, коли в Чехії офіційно був підтверджений перший випадок зараження Covid-19, зафіксовано 64 597 інфікованих людей.

    До слова, в Україні тільки одна область готова до послаблення карантину.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      201305
    • Хворіють
      108856
    • Одужали
      88453
    • Померли
      3996

    Нагадаємо, в Україні за добу 27 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2671 людини. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 201305 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.

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