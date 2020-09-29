Чехія планує оголосити надзвичайний стан через пандемію
У Чехії фіксують ріст нових випадків інфікування коронавірусом
Навесні Чехія вже жила в умовах надзвичайного стану з суворими обмеженнями
Новий міністр охорони здоров’я Чеської Республіки Роман Примула винесе на розгляд уряду пропозицію щодо введення надзвичайного стану в зв’язку з поширенням коронавірусу.
Питання буде розглянуто на засіданні уряду в середу, але в разі прийняття його ще має затвердити парламент, повідомляє «Укрінформ».
Примула вже анонсував обмеження кількості людей на зібраннях до 10-20 осіб, перехід середніх шкіл на дистанційне навчання (ВНЗ у багатьох містах уже працюють у такому режимі).
Навесні Чехія вже жила в умовах надзвичайного стану з суворими обмеженнями. Серед іншого республіка закрила кордони з усіма сусідніми країнами. Сам Примула, який тоді був замміністра, пропонував закрити кордони на два роки. Наразі ситуація виглядає інакше – сусіді оголосили Чехію регіоном ризику.
До слова, в Україні тільки одна область готова до послаблення карантину.
-
Всього201305
-
Хворіють108856
-
Одужали88453
-
Померли3996
Нагадаємо, в Україні за добу 27 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2671 людини. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 201305 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.