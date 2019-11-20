Польські прикордонники затримали українця за подвійне вбивство в Чехії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українець їхав в автобусі Прага-Київ і не очікував, що його затримають

Від моменту вчинення злочину до моменту арешту пройшло близько десяти годин

На прикордонному переході Корчова-Краковець польські прикордонники затримали громадянина України, який перебував у розшуку на території Євросоюзу за подвійне вбивство в Чехії. Про це повідомляє пресслужба Бещадського прикордонного управління.

Українець був затриманий згідно з Європейським ордером на арешт (EAW) при виїзді з Польщі. Чоловік подорожував на автобусі за маршрутом Прага - Київ. З моменту вчинення злочину до моменту його арешту пройшло близько десяти годин.

Під час дорожніх перевірок співробітники прикордонної служби встановили, що 32-річного українського громадянина розшукують чеські правоохоронці. Інформація з міжнародних пошукових баз свідчила, що його переслідували за вбивство двох осіб, вчинене днем раніше, 17 листопада.

Під час арешту чоловік не чинив опору, хоча і був здивований.

Наразі він залишається в розпорядженні Прземської прокуратури і чекає початку процедури екстрадиції.