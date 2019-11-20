  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Польські прикордонники затримали українця за подвійне вбивство в Чехії

    • Розсилка
    <span>Українець їхав в автобусі Прага-Київ і не очікував, що його затримають</span> - Польські прикордонники затримали українця за подвійне вбивство в Чехії
    Українець їхав в автобусі Прага-Київ і не очікував, що його затримають

    Від моменту вчинення злочину до моменту арешту пройшло близько десяти годин

    На прикордонному переході Корчова-Краковець польські прикордонники затримали громадянина України, який перебував у розшуку на території Євросоюзу за подвійне вбивство в Чехії. Про це повідомляє пресслужбаБещадського прикордонного управління.

    Українець був затриманий згідно з Європейським ордером на арешт (EAW) при виїзді з Польщі. Чоловік подорожував на автобусі за маршрутом Прага - Київ. З моменту вчинення злочину до моменту його арешту пройшло близько десяти годин.

    14-171721_01

    Під час дорожніх перевірок співробітники прикордонної служби встановили, що 32-річного українського громадянина розшукують чеські правоохоронці. Інформація з міжнародних пошукових баз свідчила, що його переслідували за вбивство двох осіб, вчинене днем раніше, 17 листопада.

    Під час арешту чоловік не чинив опору, хоча і був здивований.

    Наразі він залишається в розпорядженні Прземської прокуратури і чекає початку процедури екстрадиції.

    прикордонники Польща Чехія вбивство арешт українці чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ