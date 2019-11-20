Берегова охорона Італії затримала яхту з українцями



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Викрити яхту з 74 нелегалами біля берегів Італії вдалося у результаті співпраці українських прикордонників з Європолом

Біля берегів Італії затримали яхту з українським екіпажем, який переправляв нелегальних мігрантів з Іраку. Попередити незаконні перевезення людей, вдалося завдяки співпраці прикордонників України та Європолу.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Зокрема, українські прикордонники отримали підтвердження, що одне з морських суден могло використовуватися для переправляння мігрантів. Інформацію було передано Європолу.

Яхту вдалося виявити береговій охороні Італії у бухті Роччелла-Йоніка (італ. Roccella Ionica). На борту маленького судна знаходилося аж 74 пасажири, які назвалися громадянами Іраку, а керували яхтою 40-річний та 38-річний українці.

Обох українців поліція Італії заарештувала.

У Держприкордонслужбі попереджають, українці можуть стати жертвами схем організаторів нелегальних перевезень. Адже часто зловмисники пропонують роботу на нібито прогулянкових яхтах, а насправді це може бути злочинна оборудка.

У відомстві закликають громадян України ретельно вивчати пропозиції роботи, що мають сумнівний характер, аби не стати жертвами злочинців.

Держприкордонслужба спільно з Нацполіцією України та Європолом шукатимуть іноземних громадян, ймовірних організаторів, причетних до втягнення українських громадян до злочинної оборудки.