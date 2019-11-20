  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Берегова охорона Італії затримала яхту з українцями

    • Розсилка
    Берегова охорона Італії затримала яхту з українцями

    Викрити яхту з 74 нелегалами біля берегів Італії вдалося у результаті співпраці українських прикордонників з Європолом

    Біля берегів Італії затримали яхту з українським екіпажем, який переправляв нелегальних мігрантів з Іраку. Попередити незаконні перевезення людей, вдалося завдяки співпраці прикордонників України та Європолу.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Зокрема, українські прикордонники отримали підтвердження, що одне з морських суден могло використовуватися для переправляння мігрантів. Інформацію було передано Європолу.

    Яхту вдалося виявити береговій охороні Італії у бухті Роччелла-Йоніка (італ. Roccella Ionica). На борту маленького судна знаходилося аж 74 пасажири, які назвалися громадянами Іраку, а керували яхтою 40-річний та 38-річний українці.

    Обох українців поліція Італії заарештувала.

    У Держприкордонслужбі попереджають, українці можуть стати жертвами схем організаторів нелегальних перевезень. Адже часто зловмисники пропонують роботу на нібито прогулянкових яхтах, а насправді це може бути злочинна оборудка.

    У відомстві закликають громадян України ретельно вивчати пропозиції роботи, що мають сумнівний характер, аби не стати жертвами злочинців.

    Держприкордонслужба спільно з Нацполіцією України та Європолом шукатимуть іноземних громадян, ймовірних організаторів, причетних до втягнення українських громадян до злочинної оборудки.

    прикордонники Держприкордонслужба Італія мігранти українці поліція перевезення охорона
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ