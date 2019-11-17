Знайшли в морозильній камері: названа головна версія загибелі українців у Польщі



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Ангар, в якому виявили тіла українців Фото: policja.pl

Родичі померлих заробітчан вважають, що їх смерть була підстроєна

Родичі українців, яких знайшли в холодильнику в Польщі, вказали на те, що їх могли вбити. Молоді чоловіки задихнулись у сховищі через специфічні умови зберігання фруктів. Ні родичі, ні односельці не вірять у випадкову смерть тернополян. Сім’я чоловіків підозрює, що поляк, на якого ті працювали, спеціально підстроїв нещасний випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Сорока.

Як повідомлялося раніше, у Польщі в Садковіце в Лодзькому воєводстві в холодильній камері для фруктів були виявлені тіла двох українців. Чоловіки, 28 і 46 років виявилися родичами – рідними племінником і дядьком. За повідомленнями польських ЗМІ, виявив тіла роботодавець і власник аграрного підприємства, на території якого розташоване фруктосховище. Чоловік викликав на місце поліцію і швидку. Однак врятувати українців не вдалося. Адже смерть настала моментально – з фруктового ангара спочатку викачали повітря, a потім запустили спеціальний газ, який дозволяє зберігати фрукти десятки років. Молоді чоловіки просто задихнулися в сховищі.

Після цього посольство України в Польщі повідомило, що родом заробітчани були з Тернопільської області. На підприємстві працювали легально. A розслідуванням зайнялася районна прокуратура міста Рава Мазовецька.

Журналістам вдалося з’ясувати, що чоловіки родом із села Серетець Зборівського району. Однак проживали вони не разом. Старший чоловік, Іван, жив разом з дружиною і 13-річним сином жив у селі Чернихів Зборівського району. В цьому селі його дружина працює завучем у місцевій школі. У молодшого загиблого сім’ї поки не було: проживав у Тернополі і будував стосунки з дівчиною.

Але обох будуть ховати в селі Серетець Зборівського району. В селі та навколишніх населених пунктах зараз збирають гроші, щоб оплатити доставку тіл в Україну. Родичі кажуть, що перевезення одного небіжчика коштує приблизно 125 тисяч гривень. І кошти на це сім’я повинна шукати самостійно.

А ні родичі, a ні односельці не вірять у випадкову смерть тернополян. Сім’я чоловіків підозрює, що поляк, на якого ті працювали, спеціально підстроїв нещасний випадок. Сім’я розповідає, що Іван та Ігор в Польщу на заробітки виїхали ще 14 серпня. Мали трудові візу і запрошення від того ж агропідприємства. A в консульстві родичам повідомили, що роботодавець офіційно загиблих чоловіків працевлаштував лише 8 листопада. Тобто за два дні до того, як сталася трагедія. Тернополян у фруктосховищі знайшли 10 листопада.

За кілька годин до того, як працівники з України повинні були відправитися на батьківщину, сталася трагедія. Їх почали шукати і виявилося, що вони обидва мертві лежать в фруктосховище.

Водій автобуса розповів родичами, що поляк, який володів підприємством, почав переконувати його виїхати з місця трагедії – в іншому випадку його польська поліція теж буде допитувати як свідка.

Односельці кажуть, що хтось навмисно відкрив у фруктосховище вікно, через яке залізли в середину Ігор та Іван. І хтось за ними це вікно і закрив.

«Поляк, у якого працювали Іван та Ігор заявив сім’ї, що він може самостійно тіла довести до кордону України, але якщо йому заплатять 40 тисяч злотих», – розповідає сусідка загиблих Наталія.

Нагадаємо, що раніше у Польщі зламали ніс українському акторові.