Квасневський про можливий арешт Порошенка: світ не мовчатиме



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Александр Квасневський зазначив, що поки не чув від Петра Порошенка інформації про переслідування Фото: YES

Александр Квасневський: Петро Порошенко був партнером, шанованим партнером багатьох лідерів у Європі, вони не будуть сидіти і дивитися

Якщо п’ятий президент України Петро Порошенко щось зробив некоректне - це суди, цим питанням повинні займатися вони, без президента, без політичного чинника. Про це повідомив колишній президент Польщі Александр Квасневський, який добре знається на українській політиці, в інтерв'ю BBC News Україна.

Коментуючи ймовірну можливість переслідування Порошенка з боку президента Володимира Зеленського, Квасневський заявив: «Якщо він (Зеленський) буде робити, що хоче, бо це реванш, чи тому що це сподобається його виборцям, це буде погано не тільки для Порошенка, це буде погано перш за все для Зеленського, бо постраждає його імідж молодої людини, яка дивиться в майбутнє, яка хоче творити сучасну демократичну країну. Буде зрозуміло, що він займається політичним реваншем, бо як ще це назвати?»

Колишній президент Польщі звернув увагу і на другий момент - якщо буде такий політичний спектакль, то, звісно, світ не мовчатиме.

«Ми це вже знаємо з часу переслідування Тимошенко. Порошенко був партнером, шанованим партнером багатьох лідерів у Європі, вони не будуть сидіти і дивитися», - наголосив Квасневський.

«Якщо це буде суд, якщо будуть докази — це інша справа, але якщо це робиться з політичною мотивацією, то, звичайно, всі ці люди будуть голосно про це говорити», - уточнив політик.

При цьому Квасневський зазначив, що поки що не чув цього (інформації про переслідування, - «Главком») від самого Порошенка.