Польського дезертира, який в грудні утік до Білорусі, знайшли повішеним
Слідчий комітет Білорусі заявив про смерть польського військового, який дезертирував і утік до цієї країни у грудні 2021 року
Польського дезертира Еміля Чечко знайшли мертвим у Мінську. Про це у Twitter написав журналіст Тадеуш Гічан.
Polish deserter Emil Czeczko was found dead this morning (!) pic.twitter.com/rCH1MO2vRy— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) March 17, 2022
Інформацію про смерть Чечка підтвердив Слідчий комітет Білорусі.
Білоруські силовики розповіли деталі інциденту. Польський дезертир був знайдений повішеним за місцем проживання у Мінську.
Слідком Білорусі розглядає не тільки варіант із самогубством Чечка, а й насильницьку смерть польського солдата.
Польська влада звинуватила у смерті свого співвітчизника білоруську владу. Зокрема, речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин написав у Twitter, що ця смерть є свідченням «безжальності злочинного режиму Лукашенка».
Разом з тим, зазначив Жарин, до смерті Чечка призвело його рішення дезертирувати і зрадити Батьківщину.
Śmierć E. Czeczko to dowód na bezwzględność zbrodniczego reżimu Łukaszenki. Jednocześnie tragiczny koniec, do którego doprowadziła decyzja o dezercji i zdradzie Ojczyzny.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) March 17, 2022
Нагадаємо, що Еміль Чечко у грудні 2021 року дезертирував із польської армії, перейшов кордон і здався білоруським прикордонникам.
Після цього він попросив у Білорусі політичного притулку.
Польські ЗМІ тоді припускали, що Чечко міг шпигувати на користь Росії.