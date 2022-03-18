Польського дезертира, який в грудні утік до Білорусі, знайшли повішеним

Польський солдат-дезертир Еміль Чечко був знайдений повішеним у Мінську, куди він утік у грудні

Слідчий комітет Білорусі заявив про смерть польського військового, який дезертирував і утік до цієї країни у грудні 2021 року

Польського дезертира Еміля Чечко знайшли мертвим у Мінську. Про це у Twitter написав журналіст Тадеуш Гічан.

Polish deserter Emil Czeczko was found dead this morning (!) pic.twitter.com/rCH1MO2vRy — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) March 17, 2022

Інформацію про смерть Чечка підтвердив Слідчий комітет Білорусі.

Білоруські силовики розповіли деталі інциденту. Польський дезертир був знайдений повішеним за місцем проживання у Мінську.

Слідком Білорусі розглядає не тільки варіант із самогубством Чечка, а й насильницьку смерть польського солдата.

Польська влада звинуватила у смерті свого співвітчизника білоруську владу. Зокрема, речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин написав у Twitter, що ця смерть є свідченням «безжальності злочинного режиму Лукашенка».

Разом з тим, зазначив Жарин, до смерті Чечка призвело його рішення дезертирувати і зрадити Батьківщину.

Śmierć E. Czeczko to dowód na bezwzględność zbrodniczego reżimu Łukaszenki. Jednocześnie tragiczny koniec, do którego doprowadziła decyzja o dezercji i zdradzie Ojczyzny. — Stanisław Żaryn (@StZaryn) March 17, 2022

Нагадаємо, що Еміль Чечко у грудні 2021 року дезертирував із польської армії, перейшов кордон і здався білоруським прикордонникам.

Після цього він попросив у Білорусі політичного притулку.

Польські ЗМІ тоді припускали, що Чечко міг шпигувати на користь Росії.