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    Польського дезертира, який в грудні утік до Білорусі, знайшли повішеним

    Польський солдат-дезертир Еміль Чечко був знайдений повішеним у Мінську, куди він утік у грудні - Польського дезертира, який в грудні утік до Білорусі, знайшли повішеним
    Польський солдат-дезертир Еміль Чечко був знайдений повішеним у Мінську, куди він утік у грудні
    фото: БЕЛТА

    Слідчий комітет Білорусі заявив про смерть польського військового, який дезертирував і утік до цієї країни у грудні 2021 року

    Польського дезертира Еміля Чечко знайшли мертвим у Мінську. Про це у Twitter написав журналіст Тадеуш Гічан.

    Інформацію про смерть Чечка підтвердив Слідчий комітет Білорусі.

    Білоруські силовики розповіли деталі інциденту. Польський дезертир був знайдений повішеним за місцем проживання у Мінську.

    Слідком Білорусі розглядає не тільки варіант із самогубством Чечка, а й насильницьку смерть польського солдата.

    Польська влада звинуватила у смерті свого співвітчизника білоруську владу. Зокрема, речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин написав у Twitter, що ця смерть є свідченням «безжальності злочинного режиму Лукашенка».

    Разом з тим, зазначив Жарин, до смерті Чечка призвело його рішення дезертирувати і зрадити Батьківщину.

    Нагадаємо, що Еміль Чечко у грудні 2021 року дезертирував із польської армії, перейшов кордон і здався білоруським прикордонникам.

    Після цього він попросив у Білорусі політичного притулку.

    Польські ЗМІ тоді припускали, що Чечко міг шпигувати на користь Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Польського дезертира, який в грудні утік до Білорусі, знайшли повішеним