У Мінську при спробі обшуку квартири застрелили її мешканця і працівника КДБ

За непідтвердженою інформацією, вбитий мінчанин – ІТ-спеціаліст

У столиці Білорусі – Мінську застрелили співробітника КДБ. Він був в групі силовиків, які зламали двері в квартиру до мінчанина. Усередині їх зустрів чоловік із рушницею і відкрив вогонь. Його теж убили. Як повідомляє пресслужба КДБ, група проводила відпрацювання квартир, де могли перебувати «особи, причетні до терористичної діяльності».

«В одній із квартир житлового будинку по співробітниках правоохоронних органів особливо небезпечним злочинцем із рушниці був відкритий вогонь на ураження, в результаті чого співробітник КДБ отримав смертельне поранення. У відповідь злочинець був знищений. Співробітник від отриманих ран помер», – йдеться в повідомленні.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про вбивство особи у зв'язку із здійсненням службової діяльності (ч. 2 ст. 139 КК).

За інформацією Reform.by, НП сталася в районі ст. м. Кунцевщіна на вул. Якубовського, а убитий мешканець квартири – співробітник ІТ-компанії EPAM Андрій Зельцер. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. До слова, в пресрелізі КДБ не сказано, в який саме день трапилася трагедія.

Незабаром після офіційного повідомлення КДБ в одному з телеграм-каналів, пов'язаних із силовиками, було опубліковано відео з події. Силовики в штатському і в балаклавах прийшли до квартири і вимагали відкрити двері, стукаючи по ній кувалдою і погрожуючи зламати. Почекавши секунд 20, вони почали зламувати двері. Потім група увірвалася всередину. Ця зйомка велася одним із силовиків зовні, але всередині, як виявилося, мешканці також вели запис того, що відбувалося (можливо, запис потім вилучили силовики).

На записі видно дівчину і молодого чоловіка, який тримає рушницю, направляючи ствол до дверей. Коли силовики увірвалися всередину, він відкрив по них вогонь. Силовики відкрили вогонь у відповідь, зайшли в квартиру і стали відтягувати свого колегу, який вже стікав кров'ю.

Читайте також: