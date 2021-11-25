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    Поляк може сісти на 10 років у в’язницю за шпигунство на Росію

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    66-річний громадянин Польщі підозрюється в ініціюванні шпигунської діяльності на користь Росії - Поляк може сісти на 10 років у в’язницю за шпигунство на Росію
    66-річний громадянин Польщі підозрюється в ініціюванні шпигунської діяльності на користь Росії
    фото з відкритих джерел

    Розслідування підтвердило, що чоловік співпрацював із російськими спецслужбами

    Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 66-річного громадянина країни за підозрою у шпигунстві на Росію. Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa (PAP).

    Прессекретар координуючого спецслужби міністра Станіслав Жарін наголосив, що поляк діяв на шкоду інтересам Варшави .

    «Зібрані докази та процесуальні дії, проведені в ході розслідування, дають підстави підозрювати 66-річного громадянина Польщі в ініціюванні шпигунської діяльності на користь Росії», – сказав він.

    За інформацією агентства, підозрюваний Радослав відкинув свою провину. У разі визнання винним йому загрожує до 10 років ув'язнення. Співробітники спецслужб припускають, що він сприяв Марчину, який був заарештований раніше за допомогу іноземній розвідці. Розслідування підтвердило, що він також співпрацював із російськими спецслужбами.

    Нагадаємо, однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб.

    До слова, у Харківській області чиновник «зливав» секретні дані російським спецслужбам.

    Нагадаємо, Зеленський ввів у дію санкції проти російських шпигунів.

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    Теги: Росія Польща шпигун чиновник розслідування чоловік
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    Поляк може сісти на 10 років у в’язницю за шпигунство на Росію