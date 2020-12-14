Помер автор детективів «Шпигун, вийди геть!» та «Нічний адміністратор»

Багато з робіт Ле Карре були екранізовані

Британський письменник, який раніше працював у розвідці, Джон Ле Карре (справжнє ім'я Девід Джон Мур Корнвел) помер 12 грудня від не пов'язаної з Covid-19 пневмонії у віці 89 років.

Про це повідомило літературне агентство Curtis Brown, з яким співпрацював письменник.

Гендиректор агентства Джонні Геллер назвав письменника «видатним діячем англійської літератури», який «визначив епоху холодної війни і пролив світло на несправедливість світу».

«Такого як він більше не буде. Його втрату відчує кожен поціновувач книжок, кожен, хто цікавиться умовами людського існування», — зазначив Геллер.

У Ле Карре залишилася дружина Джейн та чотири сини.

Девід Корнвел народився у 1931 році. Навчався у Бернському університеті у Швейцарії, а згодом в Оксфордському університеті. Після двох років викладання у престижному Ітонському коледжі Корнвел почав співпрацювати з Міністерством закордонних справ Великої Британії.

Він написав свій перший роман «Дзвінок небіжчикові», який опублікували у 1961 році, коли працював під прикриттям у Гамбурзі, Німеччина. Тоді ж Корнвелу довелося вигадати псевдонім, бо співробітникам МЗС було заборонено видавати книги під власним ім'ям.

За два роки вийшов один із найвідоміших творів Ле Карре — «Шпигун, що прийшов з холоду». Кар'єра шпигуна Корнвела закінчилася у 1964 році, коли його ім'я було одним із багатьох, які подвійний агент передав Радянському Союзу. Але чоловік продовжив писати.

За все своє життя він написав 25 романів, частину з яких екранізували. Зокрема «Шпигун, вийди геть!» у головній ролі з Гері Олдманом і Коліном Фертом. Та «Нічний адміністратор» (цей роман ще й має український переклад) із Томом Гіддлстоном та Г'ю Лорі.

Головний герой частини творів Ле Карре — офіцер розвідки Джордж Смайлі. Його персонаж був антитезою на гламурного Джеймса Бонда Яна Флемінга. Письменник же хотів показати героя неідеальним у реальному світі.

Останнім виданим твором Ле Карре став «Польовий агент» у 2019 році.