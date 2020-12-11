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    На Київщині відремонтували музей-садибу поета Андрія Малишка (фото)

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    <span id="docs-internal-guid-f50a63c8-7fff-87e9-9295-b806a868aab5"><span>Музей-садибу Андрія Малишка в Обухові</span><span> відкрили </span><span>в </span><span>1991</span><span> році</span></span> - На Київщині відремонтували музей-садибу поета Андрія Малишка (фото)
    Музей-садибу Андрія Малишка в Обухові відкрили в 1991 році
    Фото: Максим Вяхірєв/Facebook

    Музей перетворився на автентичний український будиночок початку XVIII століття

    В Обухові реконструювали музей-садибу поета Андрія Малишка, повідомив заступник міського голови Максим Вяхірєв на своїй сторінці в мережі Facebook. 

    Музей перетворився на автентичний український будиночок початку XVIII століття. «Поставлені задачі перед проєктантами та будівельниками виконані на 100%... Цікавий проєкт і цікаві технічні рішенні реалізовані», – написав він.

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    Музей-садибу Андрія Малишка відкрили в 1991 році спільними зусиллями вдови поета Любові Василівни Забашти і його племінниці Ольги Сергіївни Малишко за сприяння Обухівської міської ради.

    Музей розташований в хаті, у якій у родині чоботаря Самійла Малишка народився найменший серед дітей, майбутній поет Андрій Малишко. Хатина стоїть на околиці сучасного Обухова на вулиці Андрія Малишка. Експозиція музею присвячена життю і творчості українського поета, а також етнографії Південної Київщини.

    Протягом екскурсії музеєм фахівець-робітник закладу розповідає про дитинство і юність поета, що проходила в одному з мальовничих куточків Обухова, його родину, життя і творчість поза домівкою. Серед цікавих експонатів, пов'язаних з Андрієм Малишком, – робочий стіл із друкарською машинкою, книги та особисті речі поета. 

    Нагадаємо, в Брацлаві на Вінниччині у колишній оселі єврейки місцева громада облаштовує Музей побуту та Голокосту – таким було побажання попередньої власниці. Роботи планують завершити до літа наступного року. Одна з кімнат буде присвячена історії брацлавських хасидів, інша – Голокосту.

    Теги: книги музей речі
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