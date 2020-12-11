На Київщині відремонтували музей-садибу поета Андрія Малишка (фото)

Музей-садибу Андрія Малишка в Обухові відкрили в 1991 році

Музей-садибу Андрія Малишка в Обухові відкрили в 1991 році

Музей перетворився на автентичний український будиночок початку XVIII століття

В Обухові реконструювали музей-садибу поета Андрія Малишка, повідомив заступник міського голови Максим Вяхірєв на своїй сторінці в мережі Facebook.

Музей перетворився на автентичний український будиночок початку XVIII століття. «Поставлені задачі перед проєктантами та будівельниками виконані на 100%... Цікавий проєкт і цікаві технічні рішенні реалізовані», – написав він.

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Музей-садибу Андрія Малишка відкрили в 1991 році спільними зусиллями вдови поета Любові Василівни Забашти і його племінниці Ольги Сергіївни Малишко за сприяння Обухівської міської ради.

Музей розташований в хаті, у якій у родині чоботаря Самійла Малишка народився найменший серед дітей, майбутній поет Андрій Малишко. Хатина стоїть на околиці сучасного Обухова на вулиці Андрія Малишка. Експозиція музею присвячена життю і творчості українського поета, а також етнографії Південної Київщини.

Протягом екскурсії музеєм фахівець-робітник закладу розповідає про дитинство і юність поета, що проходила в одному з мальовничих куточків Обухова, його родину, життя і творчість поза домівкою. Серед цікавих експонатів, пов'язаних з Андрієм Малишком, – робочий стіл із друкарською машинкою, книги та особисті речі поета.

Нагадаємо, в Брацлаві на Вінниччині у колишній оселі єврейки місцева громада облаштовує Музей побуту та Голокосту – таким було побажання попередньої власниці. Роботи планують завершити до літа наступного року. Одна з кімнат буде присвячена історії брацлавських хасидів, інша – Голокосту.