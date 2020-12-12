«Мочи Манту»: Супрун написала книгу про здоровий спосіб життя

За словами Супрун, книжка покликана передати досвід її команди, зібраний за роки роботи в системі охорони здоров’я

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун представила книгу «Мочи Манту».

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«У часи, коли українці бояться вакцинуватися навіть попри пандемію, коли після випадкового пчиху скуповують аптечні запаси антибіотиків, коли шкільні підручники навчають лікувати рак содою - країні потрібен новий герой. Герой, який розправиться з совковим мракобіссям та розірве ланцюг неправильних рішень, що заважають нам бути здоровими. Зустрічайте – Здоровий Глузд. Головний герой нашої нової книжки «Мочи Манту», – зазначила Супрун.

Вона повідомила, що з 11 грудня книга виходить у продаж.

Колишня в.о. міністра наголосила, що книжка покликана передати досвід її команди, зібраний за роки роботи в системі охорони здоров’я.

«Для книжки ми дібрали теми ключових постів, доповнили їх фактами, історіями, які передували написанню, моїми особистими спостереженнями та спогадами. Ми хотіли створити продукт, який стане для вас гідом у світі найбільш поширених міфів та фактів про здоров’я», – додала Супрун.

Автором ілюстрацій до книги став художник Андрій Єрмоленко.

До слова, нещодавно Супрун спростувала заяву прем’єра про спад коронавірусу в Україні.