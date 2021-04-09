Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II

Філіп одружився з принцесою Єлизаветою в 1947 році

Протягом деякого часу герцог Единбурзький лікувався й обстежувався там, проте лікарі не змогли зарадити хворобі

Принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я. Про це повідомила королівська сім'я в Twitter.

Принц Філіп помер вранці у Віндзорському замку. «Із глибокою скорботою Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького», – йдеться в повідомленні.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Раніше було відомо, що самопочуття чоловіка дуже погіршилось і його терміново госпіталізували до лікарні короля Едуарда VII. Його поклали до медзакладу через інфекцію, однак трохи згодом представник Букінгемського палацу повідомив, що у герцога загострилося давнє захворювання серця. Потрібна була невелика операція, яку Філіп переніс добре.

Зазначається, що герцог перебував на стаціонарі 28 днів, і це найтриваліший період, який чоловік британської королеви будь-коли проводив у лікарні. Через яку саме інфекцію його госпіталізували, не уточнюється, однак стверджується, що це не пов’язано з коронавірусом.

У березні принца Філіпа виписали з лікарні після майже місяця лікування.

Що відомо про принца Філіпа

Філіп був єдиним сином принца Андрія й онуком короля Греції – Георга I. Родовід принца також вказує, що він був правнуком данського короля Кристіана IX і праправнуком англійської королеви Вікторії.

Під час навчання в коледжі Філіп познайомився зі своєю майбутньою дружиною Єлизаветою ІІ, а вже в 1946 році попросив у короля дозволу одружитись зі спадкоємицею престолу.

Перед укладенням шлюбу він перейшов в англіканство, відмовився від усіх своїх попередніх титулів і можливості, аби його нащадки носили його прізвище.

У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едуард, граф Вессекський.