Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II
Протягом деякого часу герцог Единбурзький лікувався й обстежувався там, проте лікарі не змогли зарадити хворобі
Принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я. Про це повідомила королівська сім'я в Twitter.
Принц Філіп помер вранці у Віндзорському замку. «Із глибокою скорботою Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького», – йдеться в повідомленні.
It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021
His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn
Раніше було відомо, що самопочуття чоловіка дуже погіршилось і його терміново госпіталізували до лікарні короля Едуарда VII. Його поклали до медзакладу через інфекцію, однак трохи згодом представник Букінгемського палацу повідомив, що у герцога загострилося давнє захворювання серця. Потрібна була невелика операція, яку Філіп переніс добре.
Зазначається, що герцог перебував на стаціонарі 28 днів, і це найтриваліший період, який чоловік британської королеви будь-коли проводив у лікарні. Через яку саме інфекцію його госпіталізували, не уточнюється, однак стверджується, що це не пов’язано з коронавірусом.
У березні принца Філіпа виписали з лікарні після майже місяця лікування.
Що відомо про принца Філіпа
Філіп був єдиним сином принца Андрія й онуком короля Греції – Георга I. Родовід принца також вказує, що він був правнуком данського короля Кристіана IX і праправнуком англійської королеви Вікторії.
Під час навчання в коледжі Філіп познайомився зі своєю майбутньою дружиною Єлизаветою ІІ, а вже в 1946 році попросив у короля дозволу одружитись зі спадкоємицею престолу.
Перед укладенням шлюбу він перейшов в англіканство, відмовився від усіх своїх попередніх титулів і можливості, аби його нащадки носили його прізвище.
У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едуард, граф Вессекський.