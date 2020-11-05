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    Жизнь

    71-летний принц Чарльз украсил обложку модного глянца (фото)

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    Принц Уэльский Чарльз - 71-летний принц Чарльз украсил обложку модного глянца (фото)
    Принц Уэльский Чарльз
    instagram.com/britishvogue/

    В интервью изданию отец принцев Уильяма и Гарри призвал общественность к разумному потреблению ресурсов и порекомендовал бережнее относиться к одежде

    Принц Уэльский Чарльз снялся для британской версии модного журнала Vogue и стал героем его обложки. Соответствующий кадр появился на странице издания в Instagram.

    71-летнего сына королевы Елизаветы II сфотографировали среди розовых гортензий в саду в его собственном поместье в графстве Глостершир. Его запечатлели в льняном бежевом костюме, а также розовой рубашке и галстуке в тон. Отмечается, что на принце пиджак, который был изготовлен специально для него брендом Anderson&Sheppard 30 лет назад.

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    instagram.com/britishvogue/

    В интервью изданию отец принцев Уильяма и Гарри призвал общественность к разумному потреблению ресурсов и порекомендовал бережнее относиться к одежде. «Я из тех людей, кто будет ремонтировать любую вещь, а не выбрасывать ее. Когда я был ребенком, мы приносили обувь к сапожнику в Шотландии и с восхищением наблюдали за его работой», — подчеркнул принц Чарльз.

    Автором съемки выступил британский фотограф Ник Найт, который ранее работал с модным домом Alexander McQueen и сотрудничал с такими знаменитостями, как Леди Гага и Кейт Мосс. В организации фотосессии участвовала также модная журналистка Кейт Фелан.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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