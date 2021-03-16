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    Чоловіка королеви Єлизавети ІІ виписали з лікарні

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    Принца Філіпа поклали до лікарні 16 лютого після того, як у нього з'явилися ознаки поганого самопочуття - Чоловіка королеви Єлизавети ІІ виписали з лікарні
    Принца Філіпа поклали до лікарні 16 лютого після того, як у нього з'явилися ознаки поганого самопочуття

    Герцог перебував на стаціонарі 28 днів, і це найтриваліший період, який чоловік британської королеви будь-коли проводив у лікарні

    Чоловіка королеви Великої Британії 99-річного принца Філіпа виписали з лікарні після майже місяця лікування.

    Про це повідомляє Sky News.

    Герцога Единбурзького Філіпа поклали до лікарні імені короля Едварда VII у Лондоні ввечері 16 лютого після того, як у нього з'явилися ознаки поганого самопочуття.

    Його госпіталізували через інфекцію, однак трохи згодом представник Букінгемського палацу повідомив, що у герцога загострилося давнє захворювання серця. Потрібна була невелика операція, яку Філіп переніс добре.

    Зазначається, що герцог перебував на стаціонарі 28 днів, і це найтриваліший період, який чоловік британської королеви будь-коли проводив у лікарні.

    Через яку саме інфекцію його госпіталізували, не уточнюється, однак стверджується, що це не пов’язано з коронавірусом.

    До слова, 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Гаррі розповів, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

    Нагадаємо, ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.

    До слова, Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і Єлизавету II.

    Як повідомлялося, Єлизавета II відреагувала на скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл.

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      Теги: здоров'я Королева Єлизавета II Велика Британія лікарня
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