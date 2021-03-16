Чоловіка королеви Єлизавети ІІ виписали з лікарні

Принца Філіпа поклали до лікарні 16 лютого після того, як у нього з'явилися ознаки поганого самопочуття

Герцог перебував на стаціонарі 28 днів, і це найтриваліший період, який чоловік британської королеви будь-коли проводив у лікарні

Чоловіка королеви Великої Британії 99-річного принца Філіпа виписали з лікарні після майже місяця лікування.

Про це повідомляє Sky News.

Герцога Единбурзького Філіпа поклали до лікарні імені короля Едварда VII у Лондоні ввечері 16 лютого після того, як у нього з'явилися ознаки поганого самопочуття.

Його госпіталізували через інфекцію, однак трохи згодом представник Букінгемського палацу повідомив, що у герцога загострилося давнє захворювання серця. Потрібна була невелика операція, яку Філіп переніс добре.

Зазначається, що герцог перебував на стаціонарі 28 днів, і це найтриваліший період, який чоловік британської королеви будь-коли проводив у лікарні.