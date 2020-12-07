Помер екснардеп і підприємець Станіслав Березкін

За попередньою інформацією, у Березкіна відірвався тромб

У Києві 6 грудня помер колишній народний депутат і підприємець Станіслав Березкін. Йому був 61 рік. Про це повідомили родичі покійного.

За попередньою інформацією, у нього відірвався тромб.

Смерть Березкіна підтвердив підприємець, директор ФК «Зірка» Сергій Кашуба.

Станіслав Березкін – народний депутат VI, VII, VIII скликань. Народився 12 травня 1959 року в с. Високі Байраки Кропивницького району. 1998 року був обраний депутатом Кіровоградської обласної ради, був членом виконкому Кіровоградської міської ради.

У лютому 2011 року пройшов до Верховної Ради за списками Блоку Юлії Тимошенко. Потім перейшов до фракції Партії регіонів, і на наступних виборах був обраний вже від ПР.

21 лютого 2014 року вийшов зі складу фракції Партії регіонів. У Верховну Раду VIII скликання обраний як самовисуванець по мажоритарному виборчому округу №100 в Кіровоградській області.

Березкін займався бізнесом, мав звання «Заслужений працівник промисловості України». Також кавалер ордена князя Володимира II ступеня, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Березкін був одним з народних депутатів, які підписали подання до Конституційного Суду щодо відповідності Основному закону низки норм антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, 18 травня Березкіну оголосили підозру в незаконному отриманні більш ніж 937 000 гривень компенсації за оренду житла в Києві. Згідно з даними слідства, він отримував компенсацію за проживання в готелі «Київ» із листопада 2014 по серпень 2019, хоча мав житло в столиці.

22 травня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави, аналогічної сумі компенсації. 28 травня Березкін вніс заставу.

Нагадаємо, НАБУ підозрювала нардепа у розкраданні $20 млн держбанку.