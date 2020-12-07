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    Помер екснардеп і підприємець Станіслав Березкін

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    &nbsp;Станіславу Березкіну йшов 62 рік - Помер екснардеп і підприємець Станіслав Березкін
     Станіславу Березкіну йшов 62 рік

    За попередньою інформацією, у Березкіна відірвався тромб

    У Києві 6 грудня помер колишній народний депутат і підприємець Станіслав Березкін. Йому був 61 рік. Про це повідомили родичі покійного.

    За попередньою інформацією, у нього відірвався тромб.

    Смерть Березкіна підтвердив підприємець, директор ФК «Зірка» Сергій Кашуба.

    Станіслав Березкін – народний депутат VI, VII, VIII скликань. Народився 12 травня 1959 року в с. Високі Байраки Кропивницького району. 1998 року був обраний депутатом Кіровоградської обласної ради, був членом виконкому Кіровоградської міської ради.

    У лютому 2011 року пройшов до Верховної Ради за списками Блоку Юлії Тимошенко. Потім перейшов до фракції Партії регіонів, і на наступних виборах був обраний вже від ПР.

    21 лютого 2014 року вийшов зі складу фракції Партії регіонів. У Верховну Раду VIII скликання обраний як самовисуванець по мажоритарному виборчому округу №100 в Кіровоградській області.

    Березкін займався бізнесом, мав звання «Заслужений працівник промисловості України». Також кавалер ордена князя Володимира II ступеня, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

    Березкін був одним з народних депутатів, які підписали подання до Конституційного Суду щодо відповідності Основному закону низки норм антикорупційного законодавства.

    Нагадаємо, 18 травня Березкіну оголосили підозру в незаконному отриманні більш ніж 937 000 гривень компенсації за оренду житла в Києві. Згідно з даними слідства, він отримував компенсацію за проживання в готелі «Київ» із листопада 2014 по серпень 2019, хоча мав житло в столиці.

    22 травня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави, аналогічної сумі компенсації. 28 травня Березкін вніс заставу.

    Нагадаємо, НАБУ підозрювала нардепа у розкраданні $20 млн держбанку.

    Теги: Київ депутат НАБУ партії смерть житло Станіслав Березкін
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