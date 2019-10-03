Суд обрав запобіжний захід колишньому депутату Березкіну



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Колишній депутат Верховної Ради Станіслав Березкін

Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у сумі майже 15 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату Станіславу Березкіну запобіжний захід у вигляді застави у 15 млн грн. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у сумі майже 15 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Крім того, суд визначив колишньому депутату процесуальні обов’язки, передбачені ст.194 КПК України. Зокрема, він мусить прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи. Березкін також має утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними і здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до неї.

Раніше повідомлялося, що слідство зібрало докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат як бенефіціар групи компаній «Креатив» наприкінці 2013 – початку 2014 років організував заволодіння коштами державного банку АТ «Ощадбанк» у сумі $20 млн, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи.

За даними САП, заволодіння коштами здійснено за попередньою змовою групою осіб під виглядом видачі кредиту, хоча достатнього забезпечення для його отримання до банку надано не було. Кошти після їх отримання на рахунок однієї з компаній групи «Креатив» відразу були легалізовані шляхом переведення на рахунки іноземних компаній (в тому числі офшорних юрисдикцій) начебто на виконання контрактів з поставки тропічної олії.

Надалі компаніями офшорних юрисдикцій за рахунок отриманих як кредит коштів АТ «Ощадбанк» придбано активи в Одесі та на Чорноморському узбережжі, після чого їхні корпоративні права були передані дітям ексдепутата.

У прокуратурі не уточнювали ім’я підозрюваного, але зауважили, що майже рік тому Верховна Рада не підтримала подання генерального прокурора про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності.

У листопаді 2018 року Рада відмовилася зняти недоторканність з Березкіна.

Нагадаємо, НАБУ підозрює нардепа у розкраданні $20 млн держбанку.