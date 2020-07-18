У США чоловік заразився бубонною чумою
Передбачається, що американець заразився бубонною чумою від білки
У США випадок бубонної чуми зафіксований у жителя штату Колорадо.
Про це повідомила газета Denver Post.
Однак медики впевнені, що серйозних причин для занепокоєння немає.
Відзначається, що це перший випадок зараження людини в штаті з 2015 року. Передбачається, що американець заразився від білки. Хворий вже видужав.
14 липня стало відомо про те, що в Колорадо білка заразилася бубонною чумою. Вона стала першим першим зареєстрованим носієм чуми в місті Моррісон неподалік від Денвера, столиці штату.
Втім, медики відзначили, що при необхідних застереження ризик зараження вкрай малий, не кажучи вже про повноцінний спалах захворювання.
Нагадаємо, раніше в одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.
Центр вивчення зоонозних інфекцій ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.