У США чоловік заразився бубонною чумою



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У США чоловік заразився бубонною чумою

Передбачається, що американець заразився бубонною чумою від білки

У США випадок бубонної чуми зафіксований у жителя штату Колорадо.

Про це повідомила газета Denver Post.

Однак медики впевнені, що серйозних причин для занепокоєння немає.

Відзначається, що це перший випадок зараження людини в штаті з 2015 року. Передбачається, що американець заразився від білки. Хворий вже видужав.

14 липня стало відомо про те, що в Колорадо білка заразилася бубонною чумою. Вона стала першим першим зареєстрованим носієм чуми в місті Моррісон неподалік від Денвера, столиці штату.

Втім, медики відзначили, що при необхідних застереження ризик зараження вкрай малий, не кажучи вже про повноцінний спалах захворювання.

Нагадаємо, раніше в одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.

Центр вивчення зоонозних інфекцій ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.

Бубонна чума належить до гострої форми інфекційного захворювання, спричиненого потраплянням в організм збудника через шкіру. Переносниками є блохи, які паразитують на пацюках та інших гризунах.

Якщо чума набуває масштабного поширення, то може передаватися від тварин і людей аерозольним шляхом.