  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У США чоловік заразився бубонною чумою

    • Розсилка
    У США чоловік заразився бубонною чумою - У США чоловік заразився бубонною чумою
    У США чоловік заразився бубонною чумою

    Передбачається, що американець заразився бубонною чумою від білки

    У США випадок бубонної чуми зафіксований у жителя штату Колорадо.

    Про це повідомила газета Denver Post.

    Однак медики впевнені, що серйозних причин для занепокоєння немає.

    Відзначається, що це перший випадок зараження людини в штаті з 2015 року. Передбачається, що американець заразився від білки. Хворий вже видужав.

    14 липня стало відомо про те, що в Колорадо білка заразилася бубонною чумою. Вона стала першим першим зареєстрованим носієм чуми в місті Моррісон неподалік від Денвера, столиці штату.

    Втім, медики відзначили, що при необхідних застереження ризик зараження вкрай малий, не кажучи вже про повноцінний спалах захворювання.

    Нагадаємо, раніше в одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.

    Центр вивчення зоонозних інфекцій ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.

    Бубонна чума належить до гострої форми інфекційного захворювання, спричиненого потраплянням в організм збудника через шкіру. Переносниками є блохи, які паразитують на пацюках та інших гризунах.
    Якщо чума набуває масштабного поширення, то може передаватися від тварин і людей аерозольним шляхом.
    США чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ