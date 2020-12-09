На Північному полюсі зафіксували рекорд потепління – Arctic Report Card 2020

В Арктиці може не залишитися морського льоду

У нинішньому році Північний полюс нагрівався удвічі швидше від решти планети

Національне управління океанографії та атмосфери США зафіксувало рекордно швидке потепління на Північному полюсі. Про це йдеться у звіті Arctic Report Card 2020.

Зазначається, що в нинішньому році Північний полюс нагрівався удвічі швидше від решти планети. Критична позначка вперше побила рекорд, який був встановлений у 2012 році.

Вчені прогнозують, що в період з 2040 по 2060 влітку в Арктиці може не залишитися морського льоду, а на Алясці зникнути багаторічна мерзлота.

«Поступове глибоке танення вічної мерзлоти на півночі Аляски може початися через 30-40 років», – йдеться у звіті.

При цьому вчені не прогнозують поліпшення ситуації та повернення до оптимального температурного рівня, який востаннє був зафіксований у 2006 році.

Нагадаємо, що ще влітку 2020 року на Південному полюсі зафіксували рекордне потепління.