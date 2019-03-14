Помер капелан-парамедик, який врятував сотні українських бійців



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14 березня помер Сергій Мороз - доброволець медичного батальйону «Госпітальєри», що діяв при Добровольчому українському корпусі «Правий сектор», а згодом при Добровольчій українській армії

Сергій Мороз надавав першу долікарську медичну допомогу пораненим українським воякам під час боїв за Донецький аеропорт, а також збирав допомогу для української армії

Минулої ночі помер військовий капелан батальйону «Госпітальєри», доброволець з Івано-Франківська Сергій Мороз із позивним Фрост.

Про це повідомила у Facebook його дружина Тетяна Мороз.

«Ми тримали один одного за руки в найважчі часи. Ми любили один одного, незважаючи ні на що. У мене в серці мир і спокій тому, що ти зараз з нашим Небесним Татом і в Ісусових обіймах. Чекаю на зустріч, моє кохання Сергій Мороз», - зазначила вона.

Водночас керівник медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич повідомила, що Мороз упродовж тривалого часу боровся з онкологічною хворобою, та нагадала, що наразі його дружина також хвора на рак.

«Вчора ввечері завершив свій життєвий шлях друг Фрост Сергій Мороз - госпітальєр, ветеран, капелан, друг, батько та чоловік. Він довго боровся з тяжкою хворобою. Наш батальйон не поніс на фронті жодної втрати, але наслідки війни наздогнали уже 5 наших побратимів та посестер. Ще рік тому ми всі разом з вами після того, як дізналися страшний діагноз Сергія Мороза (гліобластома) та страшний діагноз Тані Мороз (меланома), допомагали і боролись за їхні життя. На жаль, війна намагається забрати життя в тих, хто її пережив, цілими сім'ями. Тепер у нас залишилась тільки можливість провести його в останніх шлях. Наш з вами обов'язок - підтримувати родину Героя і зробити все, щоб його дружина та двоє діток не відчували себе забутими або самотніми», - зазначила вона.