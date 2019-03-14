На Одещині відзначили День добровольця



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У 2014 році тисячі людей вирушили на Схід – в АТО

В Одесі з нагоди Дня українського добровольця відбулося покладання квітів біля пам’ятного знаку загиблим воїнам АТО. Разом із сотнями містян у заході взяв участь голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. Присутні вшанували пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

«У 2014 році тисячі людей вирушили на Схід – в АТО. І завдяки цьому була збережена наша країна. Ворог такого не очікував, він був впевнений, що ми слабкі технічно. Але він не розраховував на «суперсилу» українців: волю, патріотизм і самовідданість. Саме з добровольців почалася боєздатна українська армія. Я не знаю, де б сьогодні була лінія розмежування без добровольців. Проте я точно знаю, завдяки вам ми можемо жити в мирі та безпеці, займатися буденними справами», — зазначив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

За самовідданість і мужність під час захисту державного суверенітету добровольців нагороджено знаками народної пошани. Окрім того, для присутніх виступив зведений військовий оркестр Одеського гарнізону. До його складу ввійшли оркестри Військової академії та центру військово-музичного мистецтва, Військово-Морських сил та Збройних сил України.

Нагадаємо, День українського добровольця відзначається третій рік поспіль 14 березня. У цей день у 2014 році перші добровольці розпочали військову підготовку, сформували батальйон і вирушили в АТО.

Свято було встановлено Верховною Радою для вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.