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    Помер легендарний французький модельєр П'єр Карден

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    П'єру Кардену було 98 років - Помер легендарний французький модельєр П'єр Карден
    П'єру Кардену було 98 років

    Французький модельєр відкрив власний модний будинок Pierre Cardin у 1950 році

    Пішов з життя французький модельєр П'єр Карден. Йому було 98 років.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на сім'ю. За інформацією ЗМІ, кутюр'є помер в одній з лікарень в передмісті Парижа. Причини смерті не уточнюються.

    Карден народився в 1922 році поблизу Венеції. Виріс у Франції, а здобував освіту архітектора у Парижі. Однак згодом Карден розпочав свою діяльність модельєра та кутюр'є.

    Він попрацював з модельєрами Жанном Пакеном і Ельзою Скіапареллі, а у 1947 очолював ательє моди Крістіан Діор. У 1950 році Карден заснував дім моди «П'єр Карден», а у 1953 — впровадив швацьке мистецтво високої якості «от кутюр». Почав продавати сукні та парфуми за нижчими цінами.

    Карден є один із першовідкривачів стилю «унісекс». Моделі П'єр Кардена принципово відрізнялися від панівного у той час стилю «нью-лук». 

    Модельєр запатентував понад 500 своїх винаходів. У вересні 2009 року його оголосили послом доброї волі Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН. П'єр Карден — власник численної нерухомості навколо Єлисейського палацу в VIII окрузі Парижа.

    Теги: Франція мода
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