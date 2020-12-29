Помер легендарний французький модельєр П'єр Карден

Про це повідомляє AFP з посиланням на сім'ю. За інформацією ЗМІ, кутюр'є помер в одній з лікарень в передмісті Парижа. Причини смерті не уточнюються.

Карден народився в 1922 році поблизу Венеції. Виріс у Франції, а здобував освіту архітектора у Парижі. Однак згодом Карден розпочав свою діяльність модельєра та кутюр'є.

Він попрацював з модельєрами Жанном Пакеном і Ельзою Скіапареллі, а у 1947 очолював ательє моди Крістіан Діор. У 1950 році Карден заснував дім моди «П'єр Карден», а у 1953 — впровадив швацьке мистецтво високої якості «от кутюр». Почав продавати сукні та парфуми за нижчими цінами.

Карден є один із першовідкривачів стилю «унісекс». Моделі П'єр Кардена принципово відрізнялися від панівного у той час стилю «нью-лук».

Модельєр запатентував понад 500 своїх винаходів. У вересні 2009 року його оголосили послом доброї волі Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН. П'єр Карден — власник численної нерухомості навколо Єлисейського палацу в VIII окрузі Парижа.