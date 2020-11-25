Трагічно загинув засновник Lviv Fashion Week

Петру Нестеренку-Ланьку було 37 років

Львівського дизайнера збили на пішохідному переході.

У Львовській області за трагічних обставин у ДТП загинув дизайнер та співзасновник Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько.

Як розповіли у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 37-річний чоловік загинув ввечері. Його збив на освітленому пішохідному переході водій автомобіля «Ніссан», мешканець Львова 1986 року народження.

Подія сталася 23 листопада близько 22:10 у селі Бартатів Городоцького району на автодорозі «Львів – Шегині». Від отриманих травм чоловік помер на місці події до приїзду «швидкої».

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Петро Нестеренко-Ланько народився у Львові 20 квітня 1983 року. Навчався у львівській СШ №97, а з 3 по 8 класи – у містечку Підбуж Дрогобицького району, де він вивчав, зокрема, художні дисципліни. Закінчив Львівський ліцей побутового обслуговування, Львівську академію мистецтв.

Стати дизайнером вирішив у 12 років, після того, як тато привів його в Академію мистецтв на захист дипломної роботи Роксолани Богуцької.

Свою першу арт-колекцію «Пори року» майбутній дизайнер зробив, навчаючись у ліцеї, – сукні, плащі, спідниці, створені не з тканини, а з… пивних кришок. У 16 років заробив перші гроші. Є автором колекцій «Оберіг», «Бонжур-десерт», «Ружий цвіт», «Забута поезія».