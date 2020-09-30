Period. Американський інститут кольору присвятив новий відтінок червоного «критичним дням»
Колір Period (дослівно «менструація») створили разом зі шведським брендом охорони здоров'я Intimina
Інститут кольору США Pantone презентував новий відтінок червоного кольору, присвячений менструації. Він має допомогти боротись з табуюванням обговорення менструального циклу.
Свій новий відтінок інститут показав в Instagram.
«Активний та авантюрний червоний відтінок, мужній Period підбадьорює людей з менструацією, аби вони пишалися тим, ким вони є», ㅡ заявили в Pantone.
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Presenting “Period”, a new red shade created to break the stigma around menstruation and promote period positivity. Swedish healthcare brand @intimina came to Pantone Color Institute to develop this custom color in support of their global campaign to make menstruation more visible and normalize this most normal of bodily functions. “An active and adventurous red hue, courageous Period emboldens people who menstruate to feel proud of who they are. To own their period with self-assurance; to stand up and passionately celebrate the exciting and powerful life force they are born with; to urge everyone regardless of gender to feel comfortable to talk spontaneously and openly about this pure and natural bodily function.” Pantone Color Institute collaborated with @Intimina on the Seen + Heard campaign to create a red shade that is inspired by a steady menstrual flow. Pantone and Intimina worked alongside a gynecologist and consulted research published in Medical News Today to develop the shade, but by no means is this supposed to be an accurate depiction. Instead, we created a visual identifier of a red shade that would help @Intimina leverage the power of color to share their story.
Колір Period (дослівно «менструація») створили разом зі шведським брендом охорони здоров'я Intimina. Таким чином в Інституті хочуть звернути увагу на важливість нормалізації у суспільстві теми менструального циклу..
Тема менструації досі залишається табуйованою у більшості країн. Закритість теми впливає на здоров'я, освіту та соціальний статус людей. Найгірша ситуація у країнах, що розвиваються. В Індії, наприклад, досі практикують «Чхопаді» ㅡ виселення жінок з дому під час «критичних днів». Жінкам не дозволяють у цей період виконувати роботу або торкатися кого-небудь, адже вони вважаються «нечистими». В Непалі ухвалили закон, який криміналізує вимушену ізоляцію жінок, однак досі ця практика доволі популярна.
Зазначимо, що компанія Pantone працює над новими відтінками кольорів з 1962 року. На початку роботи це була звичайна поліграфічна компанія, котра випускала кольорові листівки. Керівник компанії Лоуренс Герберт вигадав власну систему підбору кольорів, якою нині користуються дизайнери по всьому світу.
Два рази на рік представники Pantone проводять «мозковий штурм» на абстрактні теми, які часто пов'язані з подіями у світі. Команда пропонує нові відтінки, перевіряє, чи потрібні вони серед вже існуючих та чи підходять до загальної системи кольорів. Створення нового кольору може займати до двох років. Таке творіння може стати новим трендом серед дизайнерів.