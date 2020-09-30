Period. Американський інститут кольору присвятив новий відтінок червоного «критичним дням»



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І нститут Рantone презентував новий відтінок червоного

Колір Period (дослівно «менструація») створили разом зі шведським брендом охорони здоров'я Intimina

Інститут кольору США Pantone презентував новий відтінок червоного кольору, присвячений менструації. Він має допомогти боротись з табуюванням обговорення менструального циклу.

Свій новий відтінок інститут показав в Instagram.

«Активний та авантюрний червоний відтінок, мужній Period підбадьорює людей з менструацією, аби вони пишалися тим, ким вони є», ㅡ заявили в Pantone.

Колір Period (дослівно «менструація») створили разом зі шведським брендом охорони здоров'я Intimina. Таким чином в Інституті хочуть звернути увагу на важливість нормалізації у суспільстві теми менструального циклу..

Тема менструації досі залишається табуйованою у більшості країн. Закритість теми впливає на здоров'я, освіту та соціальний статус людей. Найгірша ситуація у країнах, що розвиваються. В Індії, наприклад, досі практикують «Чхопаді» ㅡ виселення жінок з дому під час «критичних днів». Жінкам не дозволяють у цей період виконувати роботу або торкатися кого-небудь, адже вони вважаються «нечистими». В Непалі ухвалили закон, який криміналізує вимушену ізоляцію жінок, однак досі ця практика доволі популярна.

Зазначимо, що компанія Pantone працює над новими відтінками кольорів з 1962 року. На початку роботи це була звичайна поліграфічна компанія, котра випускала кольорові листівки. Керівник компанії Лоуренс Герберт вигадав власну систему підбору кольорів, якою нині користуються дизайнери по всьому світу.

Два рази на рік представники Pantone проводять «мозковий штурм» на абстрактні теми, які часто пов'язані з подіями у світі. Команда пропонує нові відтінки, перевіряє, чи потрібні вони серед вже існуючих та чи підходять до загальної системи кольорів. Створення нового кольору може займати до двох років. Таке творіння може стати новим трендом серед дизайнерів.