Vogue Ukraine вважає неприпустимими висловлювання Fashion-директорки Пеліпас про «громадянську війну» в Україні
Видання наголошує, що Юлія Пеліпас вже визнала свою помилку і попросила вибачення у всіх українців
Редакція Vogue UA вважає неприпустимими висловлювання Fashion-директорки видання Юлії Пеліпас, що з'явилися на її особистій сторінці 2 червня.
Таке повідомлення оприлюднено на Facebook-сторінці Vogue Ukraine.
«Юлія вже визнала свою помилку і попросила вибачення у всіх українців», - наголошується у повідомленні.
Мова йде про допис Пеліпас в Instagram, де вона зазначила, що в Україні йде громадянська війна.
«Ми були свідками громадянської війни у моїй країні. І це були найболючіші події у нашому житті. Сьогодні я зовсім не певна, що зробила правильно, давши життя двом людям у цьому світі, що з’їхав з глузду», - написала Пеліпас.
Згодом жінка вибачилась перед читачами.
Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
У 2002 році Пеліпас почала свою кар'єру журналісткою на телеканалі «Інтер», де пропрацювала 4 роки. Пізніше Юлія Пеліпас стала fashion-продюсером спеціальних проектів Harper's Bazaar. Вона працювала стилістом в таких модних журналах України, як L'Officiel і Harper's Bazaar.
З 2013 року Юлія Пеліпас є fashion-директором в Vogue Ukraine
Вона також займається консалтингом для численних брендів. З січня 2020 року Юлія Пеліпас є international contributing fashion-директором в Vogue Ukraine