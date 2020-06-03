Vogue Ukraine вважає неприпустимими висловлювання Fashion-директорки Пеліпас про «громадянську війну» в Україні



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Юлія Пеліпас вибачилась перед співвітчизниками та звинуватила в усьому Т9 та звичку робити усе поспіхом

Видання наголошує, що Юлія Пеліпас вже визнала свою помилку і попросила вибачення у всіх українців

Редакція Vogue UA вважає неприпустимими висловлювання Fashion-директорки видання Юлії Пеліпас, що з'явилися на її особистій сторінці 2 червня.

Таке повідомлення оприлюднено на Facebook-сторінці Vogue Ukraine.

«Юлія вже визнала свою помилку і попросила вибачення у всіх українців», - наголошується у повідомленні.

Мова йде про допис Пеліпас в Instagram, де вона зазначила, що в Україні йде громадянська війна.

«Ми були свідками громадянської війни у моїй країні. І це були найболючіші події у нашому житті. Сьогодні я зовсім не певна, що зробила правильно, давши життя двом людям у цьому світі, що з’їхав з глузду», - написала Пеліпас.

Згодом жінка вибачилась перед читачами.

Юлія Пеліпас народилася у 1984 році в Маріуполі. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У 2002 році Пеліпас почала свою кар'єру журналісткою на телеканалі «Інтер», де пропрацювала 4 роки. Пізніше Юлія Пеліпас стала fashion-продюсером спеціальних проектів Harper's Bazaar. Вона працювала стилістом в таких модних журналах України, як L'Officiel і Harper's Bazaar. З 2013 року Юлія Пеліпас є fashion-директором в Vogue Ukraine Вона також займається консалтингом для численних брендів. З січня 2020 року Юлія Пеліпас є international contributing fashion-директором в Vogue Ukraine



