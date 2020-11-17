Помер відомий театральний режисер Роман Віктюк

Роман Віктюк помер у лікарні на 85 році життя

Відомий український і російський театральний режисер Роман Віктюк помер на 85 році життя. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що Віктюк помер в лікарні у Росії.

«Артиста госпіталізували в жовтні, коли у нього виявили Covid-19. Пізніше здоров'я режисера погіршилося і його перевели до реанімації. А сьогодні, 17 листопада, Роман Григорович помер», ─ йдеться у повідомленні.

До відома, Роман Віктюк ─ театральний режисер, педагог, художній керівник Театру Романа Віктюка. Він народився 28 жовтня 1936 року у Львові.

Віктюк ─ постановник і виконавець ролей у величезній кількості вистав, переважно в театрах Москви, зокрема, і в театрі свого імені, є популярним і шанованим у Росії та в Україні.

Відомий незмінною і непідробною епатажністю й оригінальністю, незаангажованістю в судженнях, в тому числі і з питань історії та сучасності, персоналій тощо.