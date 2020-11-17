Від Covid-19 помер ще один український військовий

У хворого виявили негоспітальну правобічну пневмонію

За добу 16 листопада у лавах Збройних сил України на коронавірус захворіли 129 людей. Крім цього, один військовослужбовець помер від ускладнень хвороби.

Наразі на коронавірус у ЗСУ хворіють 2401 людина, одужали – 5614 хворих. Про це повідомили на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці. На самоізоляції перебувають 368 військових.

Повідомляється, що військовослужбовець захворів 14 жовтня та лікувався самостійно. За допомогою звернувся 19 жовтня. Тож чоловіка госпіталізували до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону. У хворого виявили негоспітальну правобічну пневмонію.

Згодом стан здоров’я пацієнта різко погіршився, терапія не допомагала. Крім цього, військовий мав хронічні супутні захворювання.

До слова, всього коронавірус забрав життя 24 українських військових.

Із 129 нових хворих військовослужбовців до медзакладів госпіталізували 22 пацієнтів.

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та 66 військовий мобільний госпіталь – по 4 військовослужбовці;

Житомирський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Південного та Північного регіону – по 2 військовослужбовці;

Хмельницький військовий госпіталь – 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, Мукачівський та Миколаївський військові госпіталі - по 1 військовослужбовцю.

Міська лікарня міста Балаклія – 1 працівник ЗСУ.

Зазначили, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Крім того, вдома лікуються 107 осіб. Найбільше – в Одеській, Львівській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях. У військових спостерігаються легкий перебіг захворювання.

Також нагадаємо, що за добу у системі МВС виявлено 484 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 серед працівників.

В Україні за минулу добу 16 листопада коронавірус виявили у 11 968 людей. Також за минулу добу було шпиталізовано 1 610 осіб з ознаками Covid-19. Померли внаслідок хвороби за минулу добу 159 пацієнтів. Одужало – 6 786 осіб.

Також у Києві зафіксовано черговий коронавірусний рекорд: 1143 хворих за добу.

Коронавірус в Україні

Всього 557657

Хворіють 296818

Одужали 250983

Померли 9856

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Cтаном на ранок 17 листопада у світі зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому одужали від цієї хвороби вже понад 38,4 млн людей.