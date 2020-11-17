«Якщо скасуємо карантин». Шмигаль прогнозує 20 тисяч випадків ковіду на добу і повний локдаун

Денис Шмигаль: Тоді шлях буде тільки один – це жорсткий карантин аж до повного локдауну

Прем'єр заявив, що без рішучих заходів вже за місяць в Україні можуть закінчитися ліжкомісця

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо не дотримуватися карантину і обмежень на вихідні, то за три тижні в Україні фіксуватимуть 20 тисяч випадків COVID-19 щодня. Про це Шмигаль заявив під час виступу у Раді 17 листопада.

«Якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати необхідного зменшення кількості соціальних контактів то, за даними аналітиків РНБО, позначку в 20 тисяч хворих щодня ми можемо перетнути вже за три тижні...Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитися ліжкомісця», – заявив прем'єр.

За словами прем'єра, тоді шлях буде тільки один – це жорсткий карантин аж до повного локдауну.

В Україні за минулу добу, 16 листопада, коронавірус виявили у 11 968 людей. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проект постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня.

В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.



