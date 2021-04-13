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    Померла дружина експосла Польщі в Україні

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    Яцек Ключковський та його дружина Єва - Померла дружина експосла Польщі в Україні
    Яцек Ключковський та його дружина Єва
    Фото: Ewa Kluczkowska/Facebook

    Ключковський п'ять років був послом Польщі в Україні

    У понеділок, 12 квітня, померла дружина Яцека Ключковського, політика й дипломата, який був послом Польщі в Україні у 2005–2010 роках.

    «Я залишився один. Учора ввечері Єва написала мені з лікарні «На добраніч». Сьогодні вранці вона померла уві сні. І ми планували так багато зробити разом, побачити стільки. До побачення, Єва, спи добре», – написав Ключковський на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Нагадаємо, Яцек Ключковський – польський дипломат. Народився 3 серпня 1953 року в м. Лодзь (Польща). Закінчив історичний факультет Лодзького університету, магістр історії. Знає три іноземні мови: українську, російську, англійську.

    У листопаді 2004 року був керівником групи експертів і дипломатів з підготовки міжнародних переговорів під час Помаранчевої революції, учасник «круглого столу» в Маріїнському палаці у Києві.

    Із 7 вересня 2005-го до 2010 року – Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні. Із 2010-го до 2015-го – Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Казахстані.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау здійснив терміновий візит до Києва через виникнення загрози нової російської агресії на кордонах України.

    Теги: Польща політика дружина
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