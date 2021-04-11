Борис Джонсон не піде на похорон принца Філіпа

Борис Джонсон не буде присутній на похоронах принца Філіпа

Британський прем'єр враховує інтереси родичів принца Філіпа, пояснив співробітник канцелярії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вирішив не відвідувати похорон чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II принца Філіпа, щоб дати можливість взяти участь в церемонії якомога більшій кількості членів королівської сім'ї.

Про це повідомляє пресслужба Даунінг-стріт, передає агентство Reuters.

Згідно з діючими обмежувальними заходами, введеними для боротьби з пандемією коронавірусної інфекції тільки 30 осіб зможуть публічно попрощатися з герцогом Единбурзьким, включаючи членів сім'ї.

Відзначається, що Джонсон віддасть своє місце члену сім'ї.

«Отож, щоб дозволити якомога більшій кількості членів сім'ї бути на похороні, він не буде присутній на них в суботу», – сказав співрозмовник агентства.

На церемонії буде присутня дружина покійного королева Єлизавета II, а також діти і внуки. Очікується, що онук принца Філіпа принц Гаррі приїде на церемонію прощання з США, його вагітна дружина Меган Маркл утримається від поїздки в зв'язку з рекомендаціями медиків.

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.

Смерть принца Філіпа не відіб'ється на лінії престолонаслідування, оскільки він не був серед претендентів на престол.

Будучи чоловіком суверена, принц Філіп має право на державний похорон. Однак сам він раніше висловився за те, щоб церемонія була приватною і пройшла на кшталт військових. Місцем поховання стане кладовище британської королівської сім'ї у Віндзорі.